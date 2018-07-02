泰北岩洞失蹤案 跨國搜救隊夜以繼日與時間賽跑

2018-07-02 22:46 聯合報 記者 聯合報 記者 莊蕙嘉 ╱即時報導



泰國北部清萊府美塞縣的12名足球隊少年和教練在Tham Luang鐘乳石洞失蹤9天，來自中美英澳等10國的跨國搜救專家不放棄希望，2日趁雨勢減緩時深入洞內。

泰國精銳海豹部隊研判，13人可能躲在洞內地勢較高的「巴塔雅灘」（Pattaya Beach），搜救人員2日已挺進到距離巴塔雅灘不到500公尺處，沿途並深入11處分支洞穴搜索。

搜索人員徵求身材較纖瘦嬌小的潛水夫，好爬過洞內狹窄的通道。當局也在洞外準備了700多支氧氣瓶，供搜索人員充裕使用。