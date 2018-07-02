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友黨不爽移民政策 梅克爾執政聯盟岌岌可危

2018-07-02 20:56中央社 柏林2日綜合外電報導

德國總理梅克爾。 路透
德國總理梅克爾。 路透
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德國總理梅克爾不為內政部長揚言辭職所動，她的強硬保守派巴伐利亞友黨基督教社會黨（CSU）要針對移民政策展開攤牌，使得梅克爾的執政聯盟今天面臨分裂危機。

內政部長賽賀佛（Horst Seehofer）拒絕接受梅克爾（Angela Merkel）上週達成的歐盟協議，批評內容不足。他堅持個人提出的計畫，要在德奧邊界遣送已在歐盟其他國家登記的尋求庇護者。

賽賀佛在慕尼黑與他的政黨會談到凌晨，他隨後告訴記者：「我說我會在接下來3天內，辭卸我的兩個職位（內政部長和基督教社會黨主席）。」

但賽賀佛很快改口說，他今天稍晚會與梅克爾的基督教民主黨（CDU）進行最後關頭談判，「希望能達成諒解」。

他稍早抱怨稱，他所提的關閉德國大門計畫「未獲支持」。而其他基社黨幹部拒絕讓他辭職，選擇維持策略性談判。

梅克爾領導的基民和基社聯盟、加上中間偏左的社會民主黨（SPD）的執政聯盟前途似乎岌岌可危，媒體抨擊這是一場魯莽的「懦夫賽局」。

「明鏡週刊」（Der Spiegel）記者裴費斯特（Rene Pfister）問說：「持平而論：基社黨失心瘋嗎？」

「政府最後可能垮台，而一個歷史悠久且自豪的政黨可能淪為荒誕可笑，而這一切只為解決一個現實中不成問題的問題」，因為今年抵達德國尋求庇護的人數已大幅下降。

如果梅克爾堅守立場，且賽賀佛真的辭職，基社黨如要持續與梅克爾的基民黨結盟，可提出內政部長替代人選。

不然的話，兩黨長達70年的聯盟關係將破局，也使得梅克爾失去在國會多數，讓德國航向未知政治水域。

果真如此，梅克爾可試圖組少數政府持續執政，尋求綠黨或親商業的自由民主黨（Free Democrats）組成新的聯盟；或安排在國會進行不信任投票，可能促成舉行新選舉。

從民調來看，數週以來猛力抨擊梅克爾，並未讓基社黨從中獲利。佛爾沙研究中心（Forsa）上週民調顯示，約68%巴伐利亞人支持梅克爾尋求全歐適用的移民解決方案，而非德國單打獨鬥。

佛爾沙研究中心今天另一民調結果顯示，賽賀佛甚至未能獲得多數基社黨選民的支持，在他與梅克爾的紛爭當中，49%支持梅克爾，48%支持賽賀佛。

梅克爾德國內政部

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