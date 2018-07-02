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菲律賓市長遭槍擊身亡 市府官員稱常有威脅

2018-07-02 19:44中央社 馬尼拉2日專電

菲律賓塔瑙安市市長哈利利遭槍擊身亡。 美聯社
菲律賓塔瑙安市市長哈利利遭槍擊身亡。 美聯社
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菲律賓塔瑙安市（Tanauan）市長哈利利因常將罪嫌遊街示眾而聞名，他今晨遭狙擊手開槍射殺身亡。當地市政府新聞官表示，死亡威脅對市長來說，是家常便飯。

哈利利（Antonio Halili）今天早上在市政府廣場前參加升旗典禮時，遭槍彈擊中胸部，送醫途中身亡，警方初步判斷，狙擊手躲在約150公尺外的草叢開槍。

塔瑙安市位於馬尼拉以南約65公里。

菲國職業殺手通常是兩人一組，騎機車靠近目標後下手，再乘機車逃逸，鮮少聽聞遠距離狙擊案件。

塔瑙安市政府新聞官拉瑞斯馬（Gerry Laresma）在接受DZMM廣播電台訪問時說，哈利利2013年上任以來，強力掃蕩犯罪，特別是毒品，「他曾告訴我們，死亡威脅幾乎是他每天的早餐」。

拉瑞斯馬說，參加升旗典禮的市政府員工在聽到一聲槍響時愣了一下，看到市長手摀胸口緩緩倒下後，才開始驚慌四散，市長的隨扈則朝槍手可能的藏身地點不斷開槍。

菲國警方已成立專案小組展開調查，醫院據報已完成驗屍程序，但尚未對外公布結果。

哈利利因多次將可疑犯罪分子遊街示眾而名噪菲律賓，包括毒品、詐騙嫌犯及宵小等，他並被媒體封為「八打雁版杜特蒂」。

八打雁省（Batangas）在呂宋島南部，塔瑙安市位於八打雁省東北部。

雖然如此，哈利利卻於2017年被菲國總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）列入涉毒地方首長名單。不過，哈利利否認涉毒。

菲律賓人權委員會發表聲明，呼籲政府終結菲國的「法外處決」事件，徹底調查數以千計的涉毒嫌犯、激進人士、神職人員、原住民及政治人物被殺案件。

雖然杜特蒂2016年6月就任總統以來，已有多名涉毒地方官員被不明分子槍殺，但菲律賓內政部長安紐（Eduardo Ano）不認為這與涉毒名單有直接關聯。他說：「很難斷言這已成為一種型態，但警方會對所有案件進行調查。」

菲律賓杜特蒂

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