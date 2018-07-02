巴伐利亞邦總理：無意危及德國政府穩定

2018-07-02 19:44 中央社 柏林2日路透電



德國巴伐利亞邦總理索德說，巴伐利亞無意危及德國政府的穩定。他表示希望總理梅克爾在她所屬保守派內部，能就移民政策達成妥協。

移民政策的爭議危及梅克爾聯合政府的穩定。

索德（Markus Soder）今天參加帕紹（Passau）一項活動時說：「為取得解決方案，有許多可能的妥協，我們也提出了若干項，這非常重要。」

他說：「我們希望仍有可能獲得解決。有件事是明確的：我們毫不懷疑政府必須穩定。」