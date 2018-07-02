雷厲掃毒引殺機 菲律賓市長公然遭暗殺

2018-07-02 18:14 台灣醒報 記者王慶宇╱台北報導



圖說：菲律賓八打雁省塔納萬市市長哈里里，疑似因為其嚴格的反獨政策，而遭到狙擊手報復性槍殺。（photo by YouTube影片截圖） 分享 facebook 菲律賓八打雁省塔納萬市市長哈里里，日前在升旗典禮眾目睽睽下遭狙擊手槍殺。案發當時，哈里里正在市政廳參與升旗典禮，但突遭子彈貫穿身亡。外界認為犯案動機應與哈里里嚴格的掃毒政策有關。對此，總統發言人若克譴責這起暗殺，並表示哈里里是總統杜特蒂的盟友，將會全力緝凶。

根據美國《CNN》報導，哈里里因為嚴格的掃毒政策而與總統杜特蒂一樣毀譽參半。自2014年起，他為了嚴格掃毒而籌組了70人的反犯罪小隊，穿著黑色服裝在街上巡邏。若抓到跟毒品有關的嫌疑犯，更是直接強迫他們走「羞恥之路」，當街現醜遊行。

哈里里因為與杜特蒂相似的直爽作風，被稱做「八打雁的杜特蒂」。但自從杜特蒂上任並開始反毒戰爭後，哈里里就停止了他的反犯罪小隊與遊行，避免和菲律賓警方產生不必要的誤會。儘管如此，他先前的政策已經招惹了不少地方幫派份子。

澳洲《布里斯本時報》指出，槍擊案發生當下，哈里里正在塔納萬的市政廳參加升旗典禮。菲律賓警察總長艾爾巴耶德表示，在場的人並沒有看到任何槍手靠近，僅聽到槍聲，因此警方推測是狙擊手所為。

除了警方正在調查槍擊案的犯案動機並搜索嫌犯下落外，前警察總長拉克松則出面呼籲菲律賓警方加強槍枝管制。他表示，近日已經有多起槍擊案連續發生，且都是光天化日下，當著大眾的面進行。若警方繼續對槍枝無作為，恐怕只會有更多的槍擊案發生。

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