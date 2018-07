澳洲限塑顧客瘋狂 頻傳攻擊店員案

2018-07-02 18:16 台灣醒報 記者王慶宇╱台北報導



澳洲顧客不滿剛上路的限塑政策,因此在各地頻傳攻擊店員事件。(photo by Ben Mierement, NOAA NOS, used under CC License) 分享 facebook 澳洲禁一次性塑膠袋政策害店員得罪顧客!澳洲7月1日正式實施限塑政策後,許多顧客因為不滿超市不再提供免費塑膠袋,因此頻頻傳出攻擊店員事件。對此,工會呼籲已顧客理性自制,不要攻擊無辜的店員。限塑政策也將自明年元旦起開罰,違反規定者最高可處5千澳幣罰鍰。

根據英國《獨立報》報導,許多已經慣於使用免費塑膠袋的澳洲顧客,因為自7月1日起就拿不到塑膠袋,因此紛紛失去理智。除了有不少顧客選擇偷走一些塑膠袋外,澳洲各地更傳出許多對店員言語或肢體上的暴力行為。

澳洲的超市零售業員工工會緊急調查後發現,有將近一半的員工都曾因為限塑政策而遭到暴力對待。公會秘書長道以爾指出,在132份有效問卷中,有57份問卷顯現他們有遭到暴力對待。他呼籲,儘管限塑政策會對消費者造成不便,也不應該成為攻擊員工的藉口。

為了避免企業因為禁令而將大量的塑膠袋丟掉,限塑政策明年元旦起才會祭出最高達5千澳幣的罰鍰。面對民眾的反對聲浪,澳洲環境部長道森表示,這對有些人來說相當不方便,但在塑膠袋出現以前,我們使用紙箱、繩袋、購物推車,暗示消費者應自行適應。

《英國廣播公司》指出,根據統計,全球每年有超過8百萬噸的塑膠垃圾會流進海洋,聯合國因此希望能在2022年之前全面禁用塑膠袋。而193個國家去年也在聯合國承諾要盡全力阻止塑膠繼續流入海洋,目前也已經有40國禁止一次性塑膠袋的使用。

