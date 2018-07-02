泰洞穴搜救12足球小將第9天 鑿寬過窄通道進入救援

2018-07-02 16:49 中央社 清萊／曼谷1日綜合外電報導



泰國持續搜救受困洞穴的12名足球小將。 美聯社 分享 facebook 泰國搜救受困洞穴12名足球小將和他們教練的行動進入第9天，由於洞穴通道過於狹窄，泰國救援人員忙著鑿寬通道，讓潛水人員得以深入這個被大雨淹沒的洞穴。

路透社報導，這群足球小將年紀介於11至16歲間，教練則為25歲，他們在6月23日前往睡美人洞（ThamLuang cave）探險，從此下落不明。

睡美人洞位於泰北清萊省（Chiang Rai）山下，長度綿延10公里。

當局除了在洞穴入口發現失蹤少年物品及穴內手印外，並未發現這群人的蹤跡，如今搜救行動已經進入第9天。

由於洞穴出口附近的通道已被大雨淹沒，救援人員希望小將們順利抵達洞穴探險愛好者稱為「巴達雅海灘」（Pattaya Beach）的岩丘，並在這個隆起的地點等待救援。巴達雅海灘是泰國最著名的旅遊景點之一。

這項大規模搜救行動動員逾1000多人，引發舉國關注，媒體新聞也不斷更新搜救進度。

除了泰國海軍海豹部隊（SEALs）潛水人員直赴前線救援外，美國、英國、日本和其他國家的國際救援隊也一起投入搜救行動。

清萊省省長納隆薩（Narongsak Osottanakorn）今天告訴記者：「海軍海豹部隊潛水人員昨晚抵達T字型交叉口，今天將持續往左前進，但目前我們面臨洞口過小的阻礙，我們需加以鑿寬，以利人員通過。」