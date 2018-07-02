新英格蘭3州大麻合法生效 卻無商店獲銷售許可

2018-07-02 16:33 世界日報 編譯 世界日報 編譯 孫梁 ╱綜合1日電



大麻合法化率先在西部州成功實現後，下一步將在新英格蘭地區落腳，這裡的自由氣氛、獨立性格和高等學府的支持，都為大麻業的發展提供了肥沃土壤，但實際上大麻合法化運動在新英格蘭地區卻四處碰壁，尤其是在觀念保守的城鎮。

一位協助企業申請大麻銷售許可的麻州律師表示，麻州許多社區投票支持大麻合法化，但他們不願在自己家門口設銷售店，而是推脫到附近的鎮，但附近的鎮又說是另一個鎮更好。

麻州選民2016年11月公投贊成娛樂用大麻合法化，今年7月1日開始生效，零售店可開始合法銷售。但迄今麻州沒有一家商店獲得銷售許可，未來數月只有為數不多的幾家可能開張，主要是因為社區抵制、對申請人仍在背景調查和缺乏大麻檢驗設施。

7月1日開始，持有少量大麻在佛蒙特州將屬於合法，但州法沒有規定商店可銷售大麻，想使用的人只能自己種，或是從非法商販的手中買。

緬因州選民也是2016年投票支持娛樂用大麻合法化，但大麻銷售店在明年前可能不會開張，部分原因是共和黨州長的反對。

麻州一位大麻維權人士動員了許多消費者共同呼籲，要求全面執行大麻合法化的法律，他表示自己經常到西部的俄勒岡、科羅拉多和加州採購大麻，發現西部的大麻店很方便。

麻州自2016年公投以來，100多個城鎮表決通過對大麻零售的禁令，部分城鎮要求把大麻的暫停銷售令延長到明年，得到反對大麻合法化的州民主黨檢察長莫拉·希利的支持。