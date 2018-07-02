朝中急於經濟合作？北韓對外經濟部副部長訪問北京

2018-07-02 15:06 聯合報 記者 聯合報 記者 田思怡 ╱即時報導



韓聯社報導，北韓對外經濟部副部長具本泰2日訪問中國大陸，顯示中朝兩國正尋求擴大雙邊經濟合作。

具本泰搭乘高麗航空班機抵達北京後，立刻被中國公務車接走，北韓駐中國大使館的車跟在後頭。

具本泰預料將與中國官員討論雙邊經濟夥伴計畫，特別在農業、鐵路、電力和發展援助方面。

北京一名外交人士說：「這次由北韓對外經濟部副部長，而不是外交部官員訪問北京，顯示北韓和中國急於尋求經濟合作。

具本泰此次訪問北京，距北韓領導人金正恩上月第三度訪問大陸不到兩周。