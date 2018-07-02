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致力掃貪 墨版川普：要做固執頑強的總統

2018-07-02 15:06中央社 墨西哥市1日綜合外電報導

墨西哥左派總統候選人羅培茲歐布拉多今天在大選取得壓倒性勝利，「頑固」是外界對他的許多負面評價之一，但他說，他將以相同信念，做一個固執頑強的總統，致力掃蕩貪汙

3度角逐總統大選的「墨版川普」羅培茲歐布拉多（Andres Manuel Lopez Obrador）矢言以他固執的個性，為墨西哥帶來改變，而這是許多墨西哥人心中所願。

他說：「我很頑固。這是人盡皆知的事實。」

「我將以相同的信念，做一個固執、頑強、堅持不懈、幾近瘋狂的總統，來掃蕩貪汙。」

親近他的人，都能證明這一點。

直言不諱的支持者、墨國作家和歷史學家巴可．伊格納西歐．達伊波二世（Paco Ignacio Taibo II） 告訴法新社：「我們口中的這個男人，他的主要特質正是不屈不撓。」

現年64歲的羅培茲歐布拉多是墨國政壇最具爭議的人物之一，有人極度痛恨他，也有人非常喜愛他。

然而，在這個貪汙醜聞看似永無止盡和駭人暴力毒品戰爭充斥的國家，羅培茲歐布拉多矢言要讓墨西哥徹底「改頭換面」，贏得不少選民青睞。

出口民調顯示，前墨西哥市市長羅培茲歐布拉多得票率大幅領先，迫使對手承認敗選。

羅培茲歐布拉多猛轟只顧利益的小集團（mafia ofpower），將目標鎖定對國內兩黨大為不滿的選民。革命制度黨（PRI）和國家行動黨（PAN）在墨國掌權近一世紀。

這回參選，他也展現出自己冷靜沉著的一面，除了用幽默回應批評，也對他將如何摧毀這個拉丁美洲第2大經濟體的駭人警告一笑置之。

政敵指控他與俄羅斯關係匪淺時，羅培茲歐布拉多巧妙地將侮辱化為諷刺，他戴上俄國護耳毛帽，自稱是「安德瑞斯．曼紐洛維奇」（Andres Manuelovich）。

當另外3名候選人在辯論期間輪流發動攻勢時，他沉著以對，避免自己陷入混戰。

羅培茲歐布拉多矢言，倘若當選總統，將把總統薪水砍半，住在他簡樸的寓所，而不搬進總統官邸，還會把總統座機給賣了。

他老是說：「連美國總統川普都沒有像這樣的飛機。」

羅培茲歐布拉多槓上墨西哥商界，若干人士警告，他將追尋委內瑞拉式的社會主義政策。

羅培茲歐布拉多任命親善市場的顧問團隊，並撤回某些最具爭議的提案，以緩解這類疑慮。

事實上，要準確說出他的政策並不容易。

除了帶來一些革新，許多墨西哥人並不是很清楚他的定位。不過有這些選舉證明，就已足夠。

墨西哥貪汙川普

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