衛星圖片顯示：北韓剛完成主要飛彈工廠擴建工程

2018-07-02 10:18 聯合報 記者 聯合報 記者 季晶晶 ╱即時報導



北韓官方中央通訊社2017年9月16日發布照片，北韓領導人金正恩（背對鏡頭者）正在監督「火星12型」飛彈發射。路透 分享 facebook 繼華盛頓郵報披露北韓仍在數個秘密地點持續提高生產用於製造核武的濃縮鈾後，華爾街日報接著報導，根據衛星影像，北韓剛完成一座重要飛彈工廠的擴建工程，這是平壤在美國壓力下仍持續推動其武器計畫的最新跡象。

華爾街日報報導，該飛彈工廠生產固體燃料彈道飛彈──這種飛彈能夠幾無預警的以核武攻擊美國的亞洲軍事據點──以及分導式多彈頭，平壤可能把後者用在能打擊美國本土的長程飛彈上。

加州蒙特利的米德爾伯里國際研究學院研判新近衛星影像發現，大約在北韓領導人金正恩上月飛新加坡和美國總統川普會面之際，平壤剛剛完成飛彈工廠的外部擴建工程。美國正施壓平壤放棄核子、化學和生化武器，以及彈道飛彈計畫。

上周，專門研究北韓的組織「38 North」公布寧邊主要核武研究中心的衛星圖片，顯示平壤正快速翻修改善那裡的設施。

金正恩在新加坡開峰會時，誓言「邁向朝鮮半島完全無核化」的目標，但沒有具體的時間表或承諾對其武器計畫採取立即行動。川普則在會後告訴記者，北韓會「立即展開進程」。他一天後還推文說：「不再有來自北韓的核子威脅。」川普的國安顧問波頓說，美國國務卿龐培歐預定「不久」就會和北韓高階官員開會，商討平壤如何在一年內廢除所有大規模毀滅性武器（包括核武和生化武器），以及彈道飛彈計畫。媒體報導，龐培歐將於本周赴北韓，美朝官員1日已在板門店停戰村展開協商。

北韓去年試射三枚能夠擊中美國本土的洲際彈道飛彈。今年4月，金正恩宣布核武已獲驗證，將暫停核試爆和飛彈試射。他說，平壤會摧毀核試場以表達善意。北韓最後一次飛彈試射是去年11月，9月起沒有再進行核試爆。

儘管如此，根據米德爾伯里國際研究學院研究人員施莫勒和路易斯分析舊金山衛星公司Planet Labs提供的新衛星影像，北韓持續擴大主要的固態燃料飛彈生產設施。

金正恩8月曾經造訪該設施，咸興的化學材料研究院，下令生產更多固態燃料火箭引擎和彈頭。北韓主要黨營媒體都刊登金正恩當時站在擴建計畫鳥瞰圖前比手畫腳。

新建築顯然到今年4月才開始積極動工，大約是金正恩和南韓總統文在寅在兩韓交界處舉行歷史性峰會握手言歡之際。大部分工程在5、6月間進行。

施莫勒說：「擴建北韓固態燃料飛彈的生產設施，很可能表示金正恩無意放棄他的核武和飛彈計畫。」