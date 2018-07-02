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土耳其崩潰貨幣：強人總統收割的經濟危機

選民尋求美國庇護 對墨西哥大選心寒

2018-07-02 10:21中央社 墨西哥蒂華納1日綜合外電報導

數百萬名墨西哥民眾大排長龍參與墨國史上最大選舉。美聯社
數百萬名墨西哥民眾大排長龍參與墨國史上最大選舉。美聯社
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數百萬名墨西哥民眾今天大排長龍，參與墨國史上最大規模選舉的同時，其他人則逃離暴力，守候在美國邊界大門，對新政府能停止暴力不抱一絲希望。

路透社報導，過去幾週，好幾個家庭逃離勒索、綁架和謀殺威脅，許多是來自販毒集團暴力行徑猖狂的州，他們全都擠在美墨邊境城市蒂華納（Tijuana）的移民收容所，等待跨境到聖地牙哥尋求庇護。

位於蒂華納的青年2000（Juventud 2000）移民收容所負責人賈西亞（Jose Maria Garcia）說：「暴力橫行，證據就是每天來到這裡的所有這些人，他們還帶著孩子。不管是誰當選，他們都不相信會對他們有所幫助。」

麥迪納（Carmen Medina）在位於蒂華納的聖伊席卓進口港（San Ysidro Port of Entry）入口附近的廣場紮營，這名26歲寡婦來自墨西哥南部的薩卡特卡斯州（Zacatecas）。她說，她對今天舉行的選舉沒興趣。

麥迪納帶著3歲的女兒面容憔悴，她望著數英尺外的邊界說：「我幾乎沒帶什麼換洗衣物。我滿腦子想的都是來到這裡。」

麥迪納說，她和丈夫一起經營小型雜貨店，去年因為付不出犯罪集團勒索的錢，丈夫遭到報復殺害。她說，最近還有一名男子去她家，跟她勒索更多錢。

麥迪納說，雖然她聽說美國當局會將尋求庇護者關進大牢，甚至拆散父母和子女，但她說她必須冒這個險。

墨西哥選民將於今天選出新總統和3000多個公職人員。墨西哥暴力加劇、腐敗現象普遍和經濟委靡不振，民眾對執政的革命制度黨（InstitutionalRevolutionary Party）廣泛失望，有助於左派候選人羅培茲（Andres Manuel Lopez Obrador）在民調中維持強勢領先。

墨西哥總統大選

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