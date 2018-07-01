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世足／俄羅斯vs.西班牙全場1:1踢平 進入延長賽

美國安顧問：向普亭提起俄干預美選舉問題

2018-07-01 22:54中央社 華盛頓1日綜合外電報導

白宮國家安全顧問波頓今天說，他會晤俄羅斯總統蒲亭時，確實提及關切俄國干預美國選舉一事。普亭回說，他的政府未涉入2016年美國總統大選

波頓（John Bolton）告訴美國哥倫比亞廣播公司（CBS）「面對全國」（Face the Nation）節目：「我們確實談到干預選舉的問題。」他說，他除了提及2016年總統大選，也談到俄國在接下來的美國國會期中選舉的活動。

波頓說，普亭（Vladimir Putin）說：「俄國2016年沒有干預（美國大選）。」

蒲亭總統大選

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