美國安顧問：向普亭提起俄干預美選舉問題

2018-07-01 22:54 中央社 華盛頓1日綜合外電報導



白宮國家安全顧問波頓今天說，他會晤俄羅斯總統蒲亭時，確實提及關切俄國干預美國選舉一事。普亭回說，他的政府未涉入2016年美國總統大選。

波頓（John Bolton）告訴美國哥倫比亞廣播公司（CBS）「面對全國」（Face the Nation）節目：「我們確實談到干預選舉的問題。」他說，他除了提及2016年總統大選，也談到俄國在接下來的美國國會期中選舉的活動。

波頓說，普亭（Vladimir Putin）說：「俄國2016年沒有干預（美國大選）。」