菲律賓媒體：逾6成民眾反對同性伴侶合法化

2018-07-01 22:00 中央社 馬尼拉1日專電



主流英文報「菲律賓每日詢問報」今天引述民意調查報導，菲律賓雖是對同志較為友善的國家之一，但依然有超過6成的民眾反對「同性伴侶」合法化。

報導說，民調機構「社會氣象站」（SWS）於3月23日至27日所做的調查顯示，在1200名受訪者中，有61%反對將男同志或女同志的「民事結合」（civil union）合法化，其中44%是強烈反對，另17%是有點反對。

只有22%受訪者贊成同志民事結合合法化，另16%無法決定。

對不同宗教的信徒來說，菲國最大基督教派「基督教會」（Iglesia Ni Cristo）對同性伴侶合法化的淨接受度最低，為-64%；其他基督教派信徒為-55%、穆斯林為-48%、天主教徒為-36%。

淨接受度是「接受」比率減去「不接受」比率而得。

一年一度的大馬尼拉同志遊行昨天在馬利吉娜市（Marikina City）舉行。

根據美國智庫「皮尤研究中心」（Pew ResearchCenter）2013年3月至4月調查的結果顯示，菲律賓在全球高度接受同志族群的17國當中，排名第10。

菲律賓眾議院目前有一項待決法案，要求承認同性戀、雙性戀、跨性別人士（LGBT）的「民事結合」，並賦予同性伴侶與異性伴侶一樣的法律權益與保障。

根據菲國立法程序，一項法案須在眾議院及參議院分別三讀通過，再由兩院聯席委員會整合為單一版本，交由總統簽字，才會成為法律。

菲律賓每日詢問報（Philippine Daily Inquirer）引述參議員艾赫西托（JV Ejercito）說，參議員在開會時對民意脈動很敏感，像同性伴侶這種具爭議性與敏感的議題，參議員在決定時會受民意脈動影響。

有菲國同志曾在接受中央社記者訪問時感慨，雖然現今菲律賓社會願意「包容」他們，但並未真正「接納」他們。