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墨西哥大選左派羅培茲看好 料改變政治版圖

2018-07-01 22:00中央社 墨西哥市1日綜合外電報導

墨西哥人民今天選總統，受夠了貪腐和暴力的選民將做出抉擇，是否要信任反建制派候選人羅培茲承諾推行的改革。選前民調顯示，左派的羅培茲所屬政黨可望大幅重組政治版圖。

選情最被看好的羅培茲（Andres Manuel LopezObrador）曾任墨西哥市市長，以超過20個百分點的民調差距遙遙領先。一頭銀髮、言辭犀利的羅培茲成功挑起選民對國內永不停歇貪腐醜聞和駭人暴力的憤怒。

墨西哥去年殺人案件達空前的2萬5000件，而勢力龐大的販毒集團更加重流血暴力。

法新社報導，執政黨革命制度黨（PRI）和國家行動黨（PAN）輪流統治墨西哥近一個世紀，許多選民對這兩個政黨已感厭煩。64歲的羅培茲稱這兩黨同屬「黑手黨勢力」，獲得許多人的共鳴。

儘管羅培茲承諾的改革並不明確，民調機構Oraculus選前民調顯示，羅培茲預計獲48.1%選票，其次是國家行動黨的前國會議長安納亞（Ricardo Anaya）26.1%、革命制度黨候選人米德（Jose AntonioMeade）20.8%，以及獨立候選人羅德里格斯（JaimeRodriguez）5%。

羅培茲所屬國家復興運動黨（MORENA）帶領的聯盟領先幅度驚人，有望取得國會多數，還可望拿下9省當中的6個省。

果真如此，成立僅6年的國家復興運動黨將大獲成功，墨西哥政治版圖將大幅重組。

華盛頓威爾遜國際學者中心墨西哥研究所所長伍德（Duncan Wood）說，這次選舉堪稱「歷史性」。「有名公開自稱左翼的經濟民族主義者，來自一個上次（全國）選舉還不存在的新政黨，而他正要贏得全面性的勝利，不只是贏得總統寶座，還要拿下國會。」

有批評者警告，羅培茲會依循委內瑞拉式社會主義政策，恐會損害墨西哥這個拉丁美洲第2大經濟體。

為尋求緩和與商業界的衝突，羅培茲啟用親市場的幕僚團隊，也開始撤回他極具爭議的提議，包括推翻現任總統潘尼亞尼托（Enrique Pena Nieto）推動石油產業民營化的重大能源改革。

墨西哥下任總統面臨一長串挑戰，從低迷的經濟到與美國的棘手關係。美國是墨西哥極重要的貿易夥伴，而總統川普的反自由貿易、反移民政策，將兩國外交關係變成難題。

墨西哥今天除了選出任期6年的總統，8800萬選民同時將選出500名國會眾院議員及128名參議員，及眾多地方官員。

墨西哥民調

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