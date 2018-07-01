朝日新聞：日本降低對北韓飛彈戒備等級

2018-07-01 22:02 中央社 東京1日綜合外電報導



北韓領導人金正恩。美聯社 分享 facebook 日本「朝日新聞」引述數名知情人士報導，鑒於華府和平壤正著手進行棘手的核子事務協商，日本政府已降低自身防禦北韓飛彈的軍事警戒等級。

美國總統川普和北韓領導人金正恩6月舉行劃時代高峰會後，日本面臨是否軟化對北韓強硬立場的壓力。

「朝日新聞」報導，熟悉相關事務的不願具名人士透露，日本自衛隊29日取消在日本海經常性部署神盾艦以偵測和攔截入侵飛彈的計畫。不過，自衛隊仍隨時準備攔截間諜衛星偵測到的飛彈。

日本防衛官員告訴「朝日新聞」，美國已降低在印度-太平洋地區的警戒等級，日方行動是跟隨美方腳步。此外，日本已暫停模擬北韓飛彈攻擊的大眾疏散演習。