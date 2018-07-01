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南韓縮短每周工時新制上路，但它才是工時最長國家

2018-07-01 17:58經濟日報 記者林聰毅╱即時報導

南韓從今天（1日）起將每周最高工時由68小時縮短至52小時，以提高生產力及生育率。

南韓國會3月通過一項法律，給予境內龐大的勞工理所應得的休息。根據經濟合作發展組織（OECD），南韓是工時最長的已開發國家。

這項新法已在1日上路，但初期將先適用於大企業，之後才會輪到小企業實施。

儘管企業界強烈反對，但南韓政府相信，這項法律對改善生活水準、創造更多就業，以及提升生產力是必要之舉。南韓政府還相信，這項法律甚至可能增加最近數十年來劇烈下滑的國內生育率。

勞工的每周平均工時依各國國情與法律而有所不同，但哪些國家的勞工經常「熬夜工作」？根據OECD在2016年編纂的資料，南韓勞工每年的平均工時為2,069小時，比任何其他已開發國家還長。

這項涵蓋38國的分析並顯示，只有墨西哥及哥斯大黎加勞工的工時比南韓長，這兩國勞工的每年平均工時分別為2,225及2,212小時。

南韓的工時與全球趨勢背道而馳。國際勞工組織（ILO）的研究顯示，中低所得國家的工時通常比較富有國家長，原因從自僱勞工比例到低薪、就業不安全及文化問題等。

但南韓不是唯一違反這項潮流的富國。日本「過勞死」的問題，不僅展現在統計數字上，從日語的「過勞死」（karoshi）也可看出其嚴重性。

更具體來說，這個名詞意味著員工死於與壓力相關的疾病（心臟病、中風），或因為工作壓力而自殺。

日本勞工每年平均工時為1,713小時，雖非OECD國家中最高，但殘酷的現實是該國沒有制定每周最高工時及加班時數上限的立法。

在2015-16年度，政府公布的過勞死案件有1,456例 ，創新高紀錄。勞權團體宣稱，真正的數字應該是官方數字的好幾倍。

根據ILO最新的數據，亞洲國家的工時最長，32%國家對每周最高工時沒有放諸四海皆準的限制，另有29%國家設立高門檻（每周60小時或以上），只有4%國家遵循ILO的建議，制定每周工時最高48小時或以下的標準。

在美國及加勒比海地區，34%國家沒有每周最高工時的限制，是所有地區中最高，美國就是其中之一。但在中東，法律對於長工時採取較開放態度：10個國家中有八國允許每周工時超過60小時。

在歐洲，所有國家都有每周最高工時規定，只有比利時與土耳其的法定工時超過48小時。

工時南韓過勞死

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