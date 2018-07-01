一次性塑膠袋禁令上路 澳洲超市安撫民眾怒火

2018-07-01 19:19 中央社 雪梨1日綜合外電報導



面對消費者對禁用一次性塑膠袋政策的憤怒，澳洲國內最大的幾家連鎖超市正奮力平息來自消費者的「塑膠袋之怒」。

「西澳人報」（West Australian）報導，一名男子因不滿超市新作法，用手勒住店員的喉頸。日用品店派出更多工作人員，協助消費者適應新上路的禁用塑膠袋政策。

禁用一次性使用塑膠是全澳減費行動的一環，今天起，全澳除了兩個省以外，大型零售商如果提供一次性塑膠袋，便會遭到罰款。

零售商伍爾沃斯公司（Woolworths）6月20日即禁用塑膠袋，對手西農集團（Wesfarmers）旗下的全國零售商柯爾茲（Coles）今天也讓一次性塑膠袋從各分店消失。

但消費者抱怨連連，迫使伍爾沃斯公司做出妥協，販售可再利用塑膠袋，每個多收澳幣15分（約新台幣3元），但過渡期免費供應到7月8日。

伍爾沃斯總經理皮特斯（Claire Peters）發電子郵件聲明說：「他們（消費者）只是轉型時需要我們額外助一臂之力。」

看見對手改弦易轍，柯爾茲超商說，工作人員今天會向消費者解釋這項改變，旗下各店開放每一道結帳通道，縮短結帳速度。

澳洲商家暨零售業員工協會上週執行一項調查，回收132名會員回覆意見中，有57%說，他們因塑膠袋禁令承受顧客粗魯言詞。協會已發起行動，促進大眾瞭解這個問題。

根據聯合國環境規劃署（United NationsEnvironment Programme），每年有超過800萬公噸塑膠最後回到海洋中。

聯合國希望在2022年前全面消除一次性使用塑膠，並表示有60多國目前已採取行動，禁止或減少塑膠消耗。