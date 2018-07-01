美環太軍演缺中國 南海局勢升溫

2018-07-01 16:02 台灣醒報 記者譚有勝╱台北報導



美國環太軍演拒邀中國，拉響南海局勢警報！美國2年一度的環太平洋軍演6月30日登場，因中國在南海擴張軍事影響力，遭美國撤銷環太軍演參與權。值得注意的是，此次軍演南海周邊國家包括馬來西亞、越南等國首度參與，顯見美國正在南海建立戰略佈局，以阻止中國擴充影響力。軍事研究員賽耶斯指出，此次軍演是對中國的「示威」，中美若在南海爭議上沒有共識，恐引爆南海軍事危機。

美國2年一度最大規模的軍事演習：環太平洋軍演（RIMPAC）6月30日隆重登場，因中國在南中國海擴張軍事影響力，而遭美國撤銷環太軍演參與權。中國國家主席習近平日前在北京會見來訪的美國國防部長馬提斯時表示，「老祖宗留下來的領土，一寸也不能丟」，被外界認為這是對美國指責中國將南海軍事化的抗議。

環太軍演登場

根據《CNN》報導，環太平洋軍演（RIMPAC）一共有25個國家參與演習，軍演規模有45艘艦艇和潛艇、200架飛機和25000名軍人，堪稱全球最大規模的軍演。雖然中國並沒有參與環太軍演，但中國早前在台灣海峽上已完成了一系列的軍演，並透過在南中國海建立軍事化的設施，企圖與美國爭奪太平洋的軍事影響力。

美國軍方表示，環太平洋軍演旨在「建立關係」，其中，南中國海周邊的國家包括越南、馬來西亞、菲律賓等國首次參與軍演，美方並在軍演中，多次稱南海周邊國家為「朋友」，並聲言，環太軍演是美國與印太國家所建立的新關係。外界認為，相較中國不斷在南中國海推動軍事化，美國海軍則在拉攏南海國家建立戰略關係。前美國太平洋司令部聯合情報中心負責人舒斯特爾指出，中國缺席環太平洋軍演，意味著他失去一個和全球海軍建立軍事交流和交朋友的機會。

南海爭議中美歧見大

據《南華早報》，報導，新加坡海軍研究員高科林指出，中美在南中國海的爭議歧見越來越大。這場爭端主要是南海的航道和多數無人居住的西沙群島和南沙群島的主權。但美國不是唯一和中國在南海有心結的國家，台灣、菲律賓、馬來西亞和越南等在南海主權問題上都與中國爭吵不休。

美國憂慮中國在美國戰略航道上部署空軍基地、雷達系統、海軍設施等軍事行動，會對國際航運自由構成威脅，所以美國數10年來一直介入南海爭議，並制定「航行自由」巡航行動，強調美國艦艇有權在任何國際水域執行航行任務，以阻止中國進一步擴充南海軍事影響力。但北京政府視美國的介入為挑釁，並在南海「九段線」上宣稱中國擁有80%海域主權。

此外，中國空軍在今年5月派遣轟炸機降落在南海永興島嶼上，衛星圖像顯示中國可能在該島嶼上部署對空導彈和反艦巡航導彈系統，若美國繼續推動自由航行政策，持續拒邀中國參與軍演，拉攏歐洲國家如法國、英國加入軍演，將使南海緊張局勢失控。

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