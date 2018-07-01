美國務院：代理亞太助卿董雲裳7月底退休

2018-07-01 07:35 中央社 華盛頓30日綜合外電報導



美國國務院今天表示，主管亞洲事務的資深美國外交官、代理亞太助卿董雲裳（Susan Thornton）將於7月底退休。董雲裳去職的時機，正值美國與北韓及中國展開關鍵協商時刻。

現年54歲的董雲裳是由前國務卿提勒森（RexTillerson）提名出任亞太助卿，各界早就揣測代理亞太助卿的她，於提勒森下台後是否會被諸如蓬佩奧（Mike Pompeo）等繼任者撤換。前白宮首席策士巴農（Steve Bannon）一直反對董雲裳出任亞太助卿。

美國國務院發言人諾爾特（Heather Nauert）發表聲明說：「主管東亞暨太平洋事務的代理助理國務卿董雲裳已宣布，她打算於7月底自外交單位退休。」

諾爾特又說：「我們很感謝她過去25年來為國務院效力，包括在全球各地無數充滿挑戰的派任。」

諾爾特並未明言，蓬佩奧打算何時宣布接替人選，但表示：「他一直致力提名國務院內各種領導職位人選，包括這個重要職位在內。」

繼川普和北韓領袖金正恩在新加坡舉行首次高峰會後，川普政府正準備展開協商，確保平壤當局會放棄核武。

被川普交付主導後續協商重任的蓬佩奧先前表示，美國希望北韓在未來2年半內達成「重大去核」。此外，董雲裳求去的時機也正值華盛頓與北京貿易關係緊張之際，川普此時正力促中國在北韓議題上合作。