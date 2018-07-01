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波蘭：未與德國簽署遣送移民協議

2018-07-01 06:55中央社 華沙30日綜合外電報導

德國政府散發的文件指稱，包括華沙當局在內的14國政府已針對遣送尋求庇護者達成協議，但波蘭外交部發言人今天表示，波蘭並未就有關遣送尋求庇護者與德國達成任何協議。

波蘭外交部發言人隆帕特（Artur Lompart）告訴路透社：「針對從歐盟國家接收尋求庇護者，並無任何新協議，我們能證實此事，如同捷克和匈牙利般。」

德國提及的14個歐盟國家中，捷克和匈牙利否認已達成任何諸如此類協議。

波蘭德國外交部

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