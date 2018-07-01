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越南留台校友聯誼茶會 分享台灣經驗

2018-07-01 01:50中央社 河內30日電

越南留台學生校友聯誼茶會今天上午在駐越南台北經濟文化辦事處舉行，曾在台灣求學的前留學生分享台灣經驗，他們除了感受到台灣的人情味外，也讚美台灣交通方便及文化的多元性。

正值駐越南台北經濟文化辦事處喬遷到新址之際，代表處邀請約50名曾經在台求學、目前在越南政府機構工作的越南留學生共襄盛舉，一方面介紹辦事處新址，一方面藉此加深台越教育合作與民間交流。

中華民國駐越南代表石瑞琦希望藉此活動，推動台越教育等領域的合作關係。

他在致辭表示，台越1992年互設經濟文化辦事處以來，各領域合作日益密切。最近政府提出新南向政策，重視包括越南在內的東南亞國家協會各國的關係。

石瑞琦向越南留學生在台求學後，在職業生涯方面所取得成就以及他們對台越教育合作方面所作出的貢獻表示祝賀與謝意，並建議他們繼續擔任橋樑的角色，進一步加深台越教育與民間交流與合作。

多位留台校友應邀上台分享在台灣的經驗，肯定台灣良好教育環境，也不忘讚美台灣交通系統十分方便、多元文化與濃厚的人情味。

他們指出，台灣是值得求學的地方，很珍惜在台留學的那段時間；同時表示願意推廣台灣教育等方面優勢，鼓勵越南親友赴台留學，促進台越教育和民間的連結。

越南留學生

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