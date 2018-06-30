金正恩 罕見視察經濟特區

2018-06-30 23:40 聯合報 記者 聯合報 記者 李京倫 ╱即時報導



北韓朝中社30日報導，北韓領導人金正恩視察了鴨綠江上曾是經濟特區的黃金坪島。韓聯社認為，此舉顯然是為了促進與中國大陸的經濟合作。

朝中社說，金正恩到鄰近大陸的平安北道薪島郡一個蘆葦農場現場指導。金正恩罕見視察北部偏遠地區，令人聯想北韓可能要加強與大陸的經濟合作。

黃金坪島位在鴨綠江上，靠近北韓新義州市與大陸丹東市，2011年，北韓與大陸同意將黃金坪島發展成經濟特區，不過自從2013年北韓處死金正恩姑父張成澤後，特區發展就停了下來。