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擴大影響力 柬埔寨總理長子升任軍事要職

2018-06-30 22:29中央社 金邊30日綜合外電報導

柬埔寨總理洪森的長子洪馬內今天升任兩個軍事高層職位，此時洪森希望擴大自己家族的影響力。

柬埔寨7月29日將舉行大選，長期在位的洪森料將輕易勝選，因為最大反對黨柬埔寨救國黨（CNPR）已在去年底被解散。

統治柬埔寨已33年的洪森被控培育3個兒子接掌高位，以圖建立政治王朝。

根據柬埔寨國防部發言人索基（Chhum Socheat），洪森的長子洪馬內（Hun Manet）中將今天晉升為代理三軍參謀長和陸軍司令。

這位40歲的西點軍校畢業生將繼續擔任國防部反恐部門負責人和洪森私人衛隊副指揮官。

洪馬內即將晉階為4星上將，這是他擔任新職的必要條件。

柬埔寨國防部反恐

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