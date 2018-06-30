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伊拉克大選 7月3日起人工重新計票

2018-06-30 21:59中央社 巴格達30日綜合外電報導

伊拉克獨立高等選舉委員會（Independent High Electoral Commission）一名發言人今天聲明表示，伊拉克7月3日起將對5月大選選票進行人工重新計票。

聲明稿表示，只有被正式投訴的有問題選票，或官方接獲詐欺指控的選票，才會重新計票。

聲明稿指出，7月3日起從基爾庫克省（Kirkuk）開始人工重新計票作業，接著擴及另外6省：蘇雷馬尼亞省（Sulaimaniya）、阿比爾省（Erbil）、多胡克省（Dohuk）、尼尼維省（Nineveh）、薩拉赫丁省（Salaheddin）和安巴省（Anbar）。

伊拉克詐欺

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