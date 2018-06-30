影／延續200年傳統 波蘭河流嚮導帶客乘筏泛舟

2018-06-30 18:53 聯合報 記者 聯合報 記者 周辰陽 ╱即時報導



對於波蘭南部皮耶尼內山脈（Pieniny mountains）的居民來說，在湍急的杜納耶茨河（Dunajec River）划著木筏已是過去兩個多世紀的生活方式。

杜納耶茨河是波蘭與斯洛伐克的國界，也是波蘭最長的維斯瓦河（Vistula River）支流。過去，木材可藉此一路順流而下，直接運到波羅的海畔的格但斯克港；相傳走完這一趟旅程的河流嚮導（River Guide）就會在帽沿的帶子添上一枚貝殼。自19世紀初起，河流嚮導開始載運遊客以彌補收入不足，先是使用單一樹幹挖成的小艇，在大樹用盡後改成木筏，並於1932年組成河流嚮導協會，現在則轉型以旅遊觀光業為主。

在每年4到10月間，將近25萬名各國觀光客會造訪此地。穿上傳統服裝的河流嚮導會划著木槳，帶領他們乘坐木筏泛舟，飽覽令人屏息的迷人風光。整趟旅程費時2到3個小時，端看水位高低而定。一位河流嚮導自豪地指出，必須是在杜納耶茨河沿岸5個村莊土生土長的居民，才有機會成為僅500人、還是代代相傳的河流嚮導大家庭一員。雖然他們現在也接納慕名而來的外地人，但先決條件也一樣是要在當地住下。

基於安全考量，加上逆流而上需要仰賴肌肉的力量，河流嚮導的申請資格有著嚴格限制。首先必須是男性，年紀在18到30歲間。要在資深師傅身旁當3年學徒，才能接受筆試與實作評量。由於下過大雨的杜納耶茨河不只湍急，深度甚至可能達18公尺，年輕又初出茅廬的河流嚮導都可能落水，因此每當水位高漲時，就只有師傅級河流嚮導才能出航。