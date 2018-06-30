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新任駐菲代表徐佩勇履新 全力深化關係

2018-06-30 18:57中央社 馬尼拉30日專電

新任中華民國駐菲代表徐佩勇今天抵菲履新，他之前已曾兩次派駐菲國服務，在菲累積了豐富人脈，也十分熟悉菲律賓的情況，承諾將全力深化台菲關係。

徐佩勇與家人搭乘長榮航空公司班機，上午11時40分抵達馬尼拉國際機場，駐菲代表處各組人員、僑界與台商代表到場迎接，並在機場貴賓室寒喧大約30分鐘。

前往接機的僑胞與台商包括僑務委員黃世模與黃清榮、菲律賓台商總會總會長江福龍、菲律賓台灣工商總會創會長簡宇立、菲華文經總會常務委員王家鵬與秘書長蔡錦郎、以及菲律賓台灣同鄉會副會長廖宏基等人。

這是徐佩勇外交生涯中，第3次派駐菲律賓。他曾任駐菲代表處政務秘書、駐菲副代表，這次以駐菲代表的身分返菲服務。

徐佩勇表示，很高興在機場看到這麼多老朋友，也向所有僑胞、台商以及朋友們問候。

他說，抵任後希望能與菲律賓政府更密切合作，「增進、深化與廣化」台菲雙邊關係，特別是在農漁業、健康醫療、教育與人才訓練等領域。

徐佩勇指出，台菲有許多可以互助互補的項目，台灣在許多領域可以為菲律賓提供寶貴經驗，而在新南向政策之下，菲律賓的人力資源、人口紅利與豐富的天然資源，也相當受到重視。

除了菲律賓以外，徐佩勇還曾派駐過美國紐約、華府，以及吐瓦魯，擔任駐南非代表。這次外派馬尼拉之前，他擔任外交部國際組織司司長。

菲律賓台商機場

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