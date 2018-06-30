史諾登交還美國？俄國：從未考慮

2018-06-30 17:48 聯合報 記者 聯合報 記者 李京倫 ╱即時報導



俄國外長拉夫洛夫29日接受英國電視台Channel 4訪問時說，俄國從未考慮將美國國家安全局前雇員史諾登交還美國，以換取美國放鬆對俄國的制裁。

拉夫洛夫說：「我們從未跟川普政府討論史諾登的問題。普亭總統幾年前被問到此事時講過，這應該由史諾登本人決定。我們尊重他的權利，因此我們不能違背他的意願將他驅逐出境。」

拉夫洛夫補充道：「史諾登是自己命運的主人，所以我不明白，既然談峰會，為什麼向我提這個問題。」