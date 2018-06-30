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中國經濟侵略 美官員列出6大常見手段

2018-06-30 18:51中央社 台北30日電

在中國批評美國實行貿易保護主義之際，白宮國家貿易委員會主席納瓦洛替美國總統川普辯護，並列舉中國對美國的經濟與國家安全造成損害的6大策略以及50多種行為，包括貨幣操縱與貶值等。

美國之音（VOA）中文網今天報導，在美國總統川普對別的國家徵收關稅的作法引發批評之際，他的貿易顧問納瓦洛（Peter Navarro）28日在華盛頓智庫哈德遜研究所（Hudson Institute）發表演講。

這名前加州大學爾灣分校（UCI）的經濟學教授說，由於世界各國並沒有進行自由、公平、對等與平衡的貿易，且美國的關稅和非關稅貿易壁壘又是全球最低，導致美國每年與其他國家存在大約5000億美元的貿易逆差。

納瓦洛這次公開講話，主要是介紹白宮貿易與製造業政策辦公室最近發布一份有關中國在全球進行經濟侵略的報告，並舉出中國對美國的經濟與國家安全造成損害的6大策略及50多種行為、政策與作法的圖表。

這6大策略包括，保護中國本土市場免受進口產品的競爭、擴大中國在全球市場市占率、確保並控制全球的核心自然資源、主導傳統製造業、從美國與其他國家收購關鍵技術和智慧財產權及獲得推動今後經濟成長，以及國防工業發展的新興高科技產業。

至於中國實施經濟侵略的具體作法，包括繁瑣的行政審批與許可程序、透過反壟斷法訛詐、強迫使用中國品牌、貨幣操縱與貶值、網路間諜活動、將中國國營企業打造成龍頭企業，及對發展中國家設置債務陷阱等。

納瓦洛表示，中國的這些政策與作法，大部分是在國際貿易秩序的邊界之外，是世界貿易組織（WTO）等多邊貿易體系所對付不了的。

曾任美國助理貿易代表的貿易專家藍德（Stephen Lande）表示，報告基本上有一定道理，但在另一方面，中國加入WTO後，對它的貿易體系做出很多調整，而這份報告沒什麼這方面的細節情況。

在中國批評美國實行貿易保護主義之際，白宮國家貿易委員會主席納瓦洛替美國總統川普辯...
在中國批評美國實行貿易保護主義之際，白宮國家貿易委員會主席納瓦洛替美國總統川普辯護，並列舉中國對美國的經濟與國家安全造成損害的6大策略以及50多種行為，包括貨幣操縱與貶值等。路透社
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白宮川普WTO

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