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規模6.1地震襲墨西哥外海 暫無災情

2018-06-30 14:14中央社 墨西哥市29日綜合外電報導

根據美國地質調查所，墨西哥太平洋外海、哈里斯科州齊瓦特蘭（Cihuatlan）西南西88公里處，今天發生規模6.1地震。

路透社報導，美國地質調查所（United States Geological Survey）預估震源深度10公里。

墨西哥民防局局長菲利佩（Luis Felipe Puente）在推特上表示，地震時只感到輕微搖晃，目前尚未傳出任何災情。他說，當局將繼續監控情勢。

墨西哥近幾個月來發生一連串強震，當中包括去年9月的兩起，總共造成數百人喪生，建築物倒塌。

墨西哥強震

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