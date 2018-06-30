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超載利比亞難民船翻覆 3幼童溺斃百人失蹤

2018-06-30 10:35中央社 艾米迪29日綜合外電報導

一艘超載難民船今天在利比亞外海翻覆，造成3名幼童喪生與100人失蹤，只有16人獲救，在歐洲領導人經過激烈辯論達成難民協議後，地中海又發生最新一起難民船難。

被送到利比亞首都的黎波里東方城鎮艾米迪亞（Al-Hmidiya）的生還者說，這艘充氣船遇到海難時，船上約有120名難民。

國際移民組織（International Organization for Migration）發言人皮特（Christine Petre）告訴有線電視新聞網（CNN）：「已經撈到3名未滿5歲的幼童遺體。總共有多少人失蹤或死亡，我們現在也不知道。」

回到利比亞境內的生還者說，他們是在天亮前從的黎波里東方城鎮加拉布里（Garaboulli）出發後發生船難。

他們告訴法新社，渡海時船上發生爆炸，後來馬達起火，船隻開始進水。他們說，乘客包括數個摩洛哥家庭，無人生還，還有敘利亞人與蘇丹人。

葉門生還者史維雷（Amri Swileh）說：「我看到船上人數時，我拒絕上船，因為先前有人告訴我們，（乘客）將有20名。」

26歲的史維雷給記者看他瘀血的手臂，他說，人口販運者威脅將開槍射他，強迫他搭上這艘只有8公尺長的船隻。

他說：「我看到有人身上起火。我與所有跟我同行的葉門朋友都失聯了，5人全都失蹤。」

在發生這起船難前，歐洲聯盟（EU）領導人才達成協議，將以更公平的方式分攤收留難民的責任，不過各國間還是存有重大歧見。

海岸巡防隊隊長說，設備簡陋的利比亞海岸巡防隊，「因為缺乏資源」，被迫拋棄在船難喪生的大部分難民遺體。

難民利比亞

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