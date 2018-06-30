川普7月會普亭 將提俄涉干預選舉議題

2018-06-30 08:10 中央社 美國總統專機空軍一號上29日綜合外電報導



美國總統川普今天表示，他下月在赫爾辛基與俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）會面時，將提出俄羅斯涉嫌干預美國大選議題。

川普在搭乘空軍一號飛往新澤西州時也告訴記者，他7月16日與普亭舉行峰會時，將討論到敘利亞與烏克蘭衝突及其他國際議題。

路透社報導，川普說：「我會跟他談到每件事。我們將談到烏克蘭、敘利亞，我們將談到選舉…我們不希望任何人干預選舉。」

根據美國情報機構的評估，莫斯科當局試圖干預2016年美國選舉，以提高川普當選總統的勝算，但遭到俄羅斯否認。