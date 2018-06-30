利比亞海岸巡防隊：移民船翻覆逾百人恐溺斃

2018-06-30 03:32 中央社 的黎波里29日綜合外電報導



移民獲救後，被利比亞海岸警衛隊帶回海軍基地。 路透社 分享 facebook 海岸巡防隊官員今天指出，超載移民船在利比亞西岸海域翻覆，船上逾百人恐已溺斃。

路透社報導，根據利比亞海岸巡防隊聲明，他們在首都的黎波里東部外海救起16人，其中一人表示，翻覆的船隻原載有120至125人。

除此之外，海岸巡防隊指出，他們從的黎波里東部海上其他至少兩艘船上帶回300多名移民上岸。