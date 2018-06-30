美和南韓共識 北韓非核化完成前須持續施壓

2018-06-30 02:45 中央社 華盛頓29日綜合外電報導



美國國務院今天聲明指出，新加坡川金會過後，國務卿蓬佩奧（MikePompeo）已和南韓外交部長康京和（Kang Kyung-wha）談話，商議接下來與北韓交涉事項。

根據聲明內容，蓬佩奧和康京和均同意，在北韓非核化完成前，針對北韓施壓的動作必須持續下去。