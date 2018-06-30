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9小時激辯 歐盟移民協議很模糊

2018-06-30 00:48聯合報 編譯李京倫／報導

以匈牙利總理奧班（前右）為首的東歐國家不歡迎難民，讓法國總統馬克宏與德國總理梅克...
以匈牙利總理奧班（前右）為首的東歐國家不歡迎難民，讓法國總統馬克宏與德國總理梅克爾相當頭疼。 （路透）
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歐盟領袖經過九小時氣氛火爆的談判，廿九日凌晨就移民問題達成協議，同意在自願的基礎上均攤難民人數，在歐盟境內設置「管控中心」處理庇護申請案，還同意義大利新總理孔蒂的關鍵要求，也就是各國對業已從海中救起的移民都有責任。

不過，德國總理梅克爾承認，各國仍有許多歧見。了解內情的外交官透露，峰會氣氛火爆。

孔蒂說：「義大利終於不再孤軍奮戰。」先前，孔蒂堅持要求歐盟其他國家承諾分攤義大利處理地中海移民的壓力，否則拒絕在峰會文件上簽字。

德國總理梅克爾清晨五點一臉倦意地對記者說，各國領袖能就移民議題達成協議是個好徵兆，不過，歐盟「還有許多歧見要化解」。法國總統馬克宏說，協議的目的是要更好地保護歐盟的邊界，合作精神終究取得了勝利。

峰會協議的用字模糊，以滿足各方要求，但清楚表明，各國的承諾必須在「自願的基礎」上落實。各成員國同意採取一切必要措施，避免在其國家登記的移民流動到其他國家，

各國還同意加強管控歐盟外部邊界，並向土耳其、摩洛哥和其他北非國家提供金援，防止移民抵達歐洲。

了解內情的外交官透露，峰會氣氛緊張，各國領袖擠在一起討論，企圖打破僵局，避免空手而回，被人笑話。

外交官透露，原本梅克爾和孔蒂彼此留出四十五分鐘一對一談話，結果只談了廿分鐘，因為孔蒂拒絕梅克爾的提議。

孔蒂的新政府包括反建制的五星運動黨和極右派的聯盟黨。在各國領袖共進晚餐、並開始為移民議題爭吵之前，孔蒂表明，如果各國不協助義大利處理難民，他就不在峰會的安全與貿易文件上簽字。這迫使峰會主席圖斯克和歐盟執委會主席容克取消早先計畫好的記者會。

天色漸亮時，一名惱火的外交官說：「氣氛好可怕，他們走進去，大吵，衝出來，又走進去，又吵起來，好像永無止境。」

義大利移民歐盟

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