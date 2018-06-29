日升級飛彈防禦系統 將向美添購先進雷達

2018-06-29 22:41 中央社 東京29日綜合外電報導



消息人士透露，日本下週將決定，為造價高昂的飛彈防禦系統選用何種型號的美製先進雷達。這項升級計畫不但有助緩和美、日貿易摩擦，還可為日本提供防禦北韓和中國武器的尖端保護。

路透社獨家報導，一名日本政府官員表示：「陸基神盾系統（Aegis Ashore）是個大手筆採購案，對（美國）川普總統來說是一份大禮。」

知道升級計畫內容的3名消息人士表示，日本官員可能7月2日就會決定，他們希望2023年部署的2套陸基神盾系統將使用何種雷達。這表示，預定8月公布的國防預算案將列入這項採購計畫。

消息人士透露，日方考慮中的型號分別是雷神公司（Raytheon Co）的SPY-6和洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin Corp）的長程識別雷達（Long RangeDiscrimination Radar，LRDR）。日本去年同意購買陸基神盾系統時，曾爭取購買SPY-6，但美方不願出售。

日本編列新國防預算案的同時，區域緊張關係已隨美國總統川普和北韓領導人金正恩6月12日在新加坡舉行的高峰會談落幕而趨於緩和。

日本軍事計畫當局固然仍將北韓視為立即性的危險所在，但也認為，中國不斷壯大的軍力已構成更大的長期威脅。

中國解放軍火箭軍擁有數百枚射程可攻擊日本的彈道飛彈。日本飛彈防禦系統經過升級後，將成為全球最先進的防禦系統之一。

日本官員估計，兩個連的陸基神盾系統造價約為20億美元；若加上SPY-6或LRDR，最終費用可能至少增加一倍。前述兩種雷達的目標偵測距離，均比日本或美國現有的神盾系統超出數倍。

SPY-6雷達是針對美國海軍的神盾級軍艦而設計。美國預定在2020年前，將LRDR整合到阿拉斯加的反彈道飛彈陸基中段防禦系統（Ground-Based MidcourseDefence）中。

前述兩種雷達都可讓日本的新式長程攔截系統充分發揮作用，以對抗未來中國飛彈所構成的任何威脅。