馬里蘭州報社喋血 全球媒體遭攻擊大事記

2018-06-29 22:42 中央社 巴黎29日綜合外電報導



馬里蘭州「首都報」發生槍擊案，大批警力趕往現場。 歐新社 分享 facebook

儘管全球各地的新聞記者都因為工作而面臨暴力威脅，像昨天發生在美國馬里蘭州那樣的報社槍擊案，相對而言實屬罕見。

最新發生的這起血案已知至少造成5人罹難。馬里蘭州首府安納波利斯（Annapolis）的首都報報團（Capital Gazette）辦公室昨天遭一名槍手開槍攻擊。

美國3年前也發生過震驚全國的媒體攻擊事件：維吉尼亞州羅安諾克（Roanoke）當地電視台的24歲記者派克（Alison Parker）和攝影師沃德（Adam Ward），在直播時遭槍擊殺害。

以下是法新社整理出近年全球其他幾起針對新聞媒體發動的攻擊。

●阿富汗夏姆夏德電視台（Shamshad TV）

2017年11月，3名好戰分子喬裝成警察，進入夏姆夏德電視台位在阿富汗首都喀布爾的辦公室，使用槍枝及手榴彈進行攻擊，造成1死24傷，嫌犯後來遭安全部隊制伏。

阿富汗境內的記者成為攻擊目標，情況有增無減。伊斯蘭國（IS）宣稱犯下這起攻擊。

2018年4月喀布爾又發生兩起自殺炸彈攻擊，IS也宣稱犯案，包括法新社首席攝影記者馬瑞（Shah Marai）在內的9名記者及其他16人在事件中喪生。

●法國查理週刊（Charlie Hebdo）

法國嘲諷雜誌「查理週刊」位在巴黎市中心的總部2015年1月遭遇聖戰突襲，宣誓效忠蓋達組織（alQaeda）的塞德．果艾齊（Said Kouachi）和柴瑞夫．果艾齊（Cherif Kouachi）兄弟檔衝入雜誌社開火攻擊，造成12人罹難，舉法震驚。

堅信無神論的查理週刊因諷刺伊斯蘭教及先知穆罕默德的報導內容而遭到威脅。這起攻擊案激起維護新聞自由的「我是查理」（Je suis Charlie）運動。

●奈及利亞復活節炸彈攻擊

2012年4月發生兩起針對報社的炸彈攻擊，創下奈國媒體遭好戰分子攻擊首例。

其中，「今日報」（This Day）位在奈及利亞首都阿布加（Abuja）的辦公室先遭到自殺炸彈攻擊，造成4人死亡。約莫同時，位在北部城市卡杜納（Kaduna）同棟辦公大樓內的今日報和另一報社辦公室也被人投擲爆裂物，又造成4人喪生。

一名疑為伊斯蘭主義攻擊者隔年遭以恐怖主義罪名判處無期徒刑。

●阿爾及利亞晚報（Le Soir d'Algerie）攻擊

1996年2月，一枚汽車炸彈在奈及利亞首都阿爾及爾（Algiers）市中心的「新聞之家」（Maison de laPresse）大樓被引爆，造成包括阿爾及利亞晚報3名記者在內的大約21人罹難。這棟大樓內有數家獨立報刊。

當局在幾個月後表示，武裝伊斯蘭聖戰陣線（Armed Islamic Front for the Jihad）犯下這起案件。這個組織以鎖定知識分子與名人進行攻擊著稱。