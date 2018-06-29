歐洲理事會主席：談移民協議成功為時過早

2018-06-29 22:39 中央社 布魯塞爾29日綜合外電報導



歐洲理事會（European Council）主席圖斯克今天表示，針對移民問題而奮力達成的協議「談成功為時過早」，並警告要讓協議付諸實行仍是艱困工作。

圖斯克（Donald Tusk）說：「關於我們的移民協議，談成功為時過早。我們已設法在歐洲理事會達成協議，但這實際上是協議付諸實行前最容易的部分。」

歐洲聯盟（EU）各國領袖經過整夜會談後，達成新的移民協議。