歐盟領袖團結抗美關稅 支持加強審查外國投資

2018-06-29 22:39 中央社 布魯塞爾29日綜合外電報導



歐洲聯盟（EU）各國領袖今天結束高峰會議，會後承諾將對保護主義行動採取堅定回應，並呼籲歐盟制定新法審查外國投資。這些主張顯然分別針對華府和北京而來。

歐盟國家領袖在布魯塞爾召開重大峰會，討論著重移民議題。會後這些國家元首表示，美國對進口自歐盟的鋼鋁課徵懲罰關稅並不合理，他們支持歐盟執行委員會（European Commission）提出法律挑戰，並且對美國進口產品採取關稅行動。

歐盟國家領袖在峰會書面結論中表示：「歐盟必須對所有有明顯保護主義性質的行動有所回應。」

歐盟國家領袖背書的峰會結論還寫道，過去12個月，歐洲已和日本與墨西哥達成初步貿易協議，未來將繼續和夥伴國協商深具雄心的自由貿易協議。

結論當中並提到，面對他們視為不公平的競爭行為，歐盟有意保護自身產業和保留自身技術。

為了反制進口產品傾銷和外國企業受到不公平的補助，歐盟採取若干措施，且主要針對中國企業。不過，歐盟國家領袖並未在今天的聯合結語中提及中國。

鑒於中國在歐洲的收購行動引起越來越多疑慮，歐盟執委會去年提案，要求有權詳細審查外國投資案。

歐洲議會（European Parliament）希望對外國投資採取更嚴格的監督，歐盟28個成員國當中，則有許多國家偏好較寬鬆的作法。歐洲議會和歐盟成員國預期將在7月開始協商，各方已就共同立場達成一致意見，協商至少將持續至今年底。

歐盟國家領袖今天呼籲，儘快通過相關法案。

歐盟國家還致力於推動世界貿易組織（WTO）改革，以確保國際貿易的自由和公平。