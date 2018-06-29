旅菲台商注意了！ 菲律賓細螺旋體99死 情況恐惡化

2018-06-29 19:31 中央社 馬尼拉29日專電



菲律賓細螺旋體病感染病例，今年前6個月已破千，其中99人死亡。菲國雨季已來臨，患者恐將增多。

菲律賓衛生部長杜克（Francisco Duque III）今天在廣播節目表示，今年1月到6月，全菲至少有1030人感染細螺旋體病，較去年同期高出4成以上，其中99人死亡。死亡數字異常的高。

1030名病患的年齡層分布在1到88歲，85%是男性，以菲國中部的西維薩亞斯群島地區（Western Visayas）最多，有221例。

6月至10月是菲律賓的雨季，菲國氣象局8日宣布雨季來臨。

細螺旋體病細菌主要是透過動物尿液污染清水及土壤，特別是鼠尿，進而傳染人類，常見症狀包括高燒、全身酸痛、結膜充血、黃疸、小便困難與頭疼等。潛伏期7至10天，若擴散至肝、腦及腎等器官，足以致命。

菲律賓許多城鎮排水系統不佳，逢雨季就淹水，垃圾隨處漂浮，民眾得涉水出入。

6月22日大馬尼拉地區因雨淹水，菲律賓腎臟移植中心在22日至27日，記錄8宗細螺旋體病死亡病例。

旅菲台商表示，雨季來菲旅遊的台灣民眾，也應特別注意。

菲律賓衛生部在宣導海報中，提醒民眾避免在淹水時涉水或戲水，下雨時穿雨靴，撲殺住家附近的老鼠，倒掉可能受汙的儲水，保持環境衛生。