美人口販運報告 台第9年列最佳第一級

2018-06-29 05:18 中央社 華盛頓28日專電



美國國務院今天公布年度人口販運問題報告，台灣連續第9年名列最佳第一級國家。但報告也建議台灣應該加強保護外籍漁工，並促進家事勞動者權利。

美國國務院今天公布「2018年人口販運問題報告」（2018 Trafficking in Persons Report），報告由美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）與第一千金伊凡卡．川普（Ivanka Trump）共同宣布。

在台灣部分，報告指出，台灣再次完全達到消除人口販運最低標準，認真並持續執行各項政策，對人口販運的起訴案件大增、提供協助的人員也有所增加，因此今年仍列第一級。這也是台灣自2010年以來，連續第9年名列最佳第一級。

不過，報告也對台灣船東虐待外籍漁工、家護外勞受到的不平等對待，以及兒童性剝削的法律仍不足提出建議。

報告建議，台灣應當加強對人口販運者的起訴與定罪，給予嚴厲的刑罰；應積極調查並起訴虐待外勞的台灣船東，明確界定監控台灣漁船的機制與責任；應修法將家庭照護者與家事勞動者納入基本勞工權益保障。

報告指出，過去5年，台灣是強迫勞動與性販運受害男女被送往的目的地。女性與小孩是主要受害者。與此同時，毒販引誘吸毒成癮的台灣與外國受害者人數有增加趨勢。

台灣的人口販運被害人主要來自印尼、菲律賓、泰國與越南外籍勞工，部分來自中國和柬埔寨。目前在台外勞人數超過67萬5000人，許多外籍勞工被收取高額仲介費，導致實質所得遠低於法定最低工資，工時過長、虐待、生活條件惡劣等都是台灣外籍勞工會遭遇的剝削情況。

此外，報告也再次提及台灣人在海外從事不法商業行為，涉及人口販運，包括海外進行電信詐騙犯罪。

中國與緬甸、伊朗、北韓、敘利亞、俄羅斯等同列最差的第三級，這是繼去年後，中國連續第2年被列為最差的第三級。

報告指出，中國試圖引渡海外中國人與台灣人，並指控他們是罪犯，即使其中有些人是遭到強制勞動的受害者。同時，至少在57個國家中，中國人與兒童遭到強制勞動與性販運，他們被迫在海外華人社區的餐廳、商店、農場和工廠裡勞動，部分被迫從事電話詐騙。