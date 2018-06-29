親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美挑起貿易戰
朝鮮半島風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

世足／日本0：1輸波蘭 但靠少塞內加爾2張黃牌闖進16強

世足／16強全數出列！ 比利時1:0擒英格蘭攜手晉級

美人口販運報告 台第9年列最佳第一級

2018-06-29 05:18中央社 華盛頓28日專電

美國國務院今天公布年度人口販運問題報告，台灣連續第9年名列最佳第一級國家。但報告也建議台灣應該加強保護外籍漁工，並促進家事勞動者權利。

美國國務院今天公布「2018年人口販運問題報告」（2018 Trafficking in Persons Report），報告由美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）與第一千金伊凡卡．川普（Ivanka Trump）共同宣布。

在台灣部分，報告指出，台灣再次完全達到消除人口販運最低標準，認真並持續執行各項政策，對人口販運的起訴案件大增、提供協助的人員也有所增加，因此今年仍列第一級。這也是台灣自2010年以來，連續第9年名列最佳第一級。

不過，報告也對台灣船東虐待外籍漁工、家護外勞受到的不平等對待，以及兒童性剝削的法律仍不足提出建議。

報告建議，台灣應當加強對人口販運者的起訴與定罪，給予嚴厲的刑罰；應積極調查並起訴虐待外勞的台灣船東，明確界定監控台灣漁船的機制與責任；應修法將家庭照護者與家事勞動者納入基本勞工權益保障。

報告指出，過去5年，台灣是強迫勞動與性販運受害男女被送往的目的地。女性與小孩是主要受害者。與此同時，毒販引誘吸毒成癮的台灣與外國受害者人數有增加趨勢。

台灣的人口販運被害人主要來自印尼、菲律賓、泰國與越南外籍勞工，部分來自中國和柬埔寨。目前在台外勞人數超過67萬5000人，許多外籍勞工被收取高額仲介費，導致實質所得遠低於法定最低工資，工時過長、虐待、生活條件惡劣等都是台灣外籍勞工會遭遇的剝削情況。

此外，報告也再次提及台灣人在海外從事不法商業行為，涉及人口販運，包括海外進行電信詐騙犯罪。

中國與緬甸、伊朗、北韓、敘利亞、俄羅斯等同列最差的第三級，這是繼去年後，中國連續第2年被列為最差的第三級。

報告指出，中國試圖引渡海外中國人與台灣人，並指控他們是罪犯，即使其中有些人是遭到強制勞動的受害者。同時，至少在57個國家中，中國人與兒童遭到強制勞動與性販運，他們被迫在海外華人社區的餐廳、商店、農場和工廠裡勞動，部分被迫從事電話詐騙。

外勞電信詐騙國務院
不愛讀書不是你的錯，幾米帶你用繪本找答案！

相關新聞

歐盟召開峰會 難民議題將決定歐洲命運

2018-06-28 22:53

韓美防長會談 美同意移交戰時作戰指揮權

2018-06-28 22:52

蒲亭：俄已從敘利亞撤出1140名軍事人員

2018-06-28 22:52

商討非核計畫 據報美國務卿下週再訪北韓

2018-06-28 22:45

拒服兵役須服刑 南韓憲法法院判不違憲

2018-06-28 22:23

大屠殺法激怒以色列 波蘭刪去爭議罰則

2018-06-28 22:17

歷史性中東行最後一天 威廉王子訪問耶路撒冷

2018-06-28 22:17

容OPCW追查化武攻擊主謀 俄抗議超出權限

2018-06-28 21:49

近獨裁者遠民主盟友 川普外交路線受質疑

2018-06-28 21:49

傳美尋求和中談台灣標示爭議 美航空業觀望

2018-06-28 21:09

韓美商定 為儘快移交作戰指揮權加強合作

2018-06-28 21:06

金正男毒殺案 大馬檢方：不是惡作劇

2018-06-28 21:06

美俄宣布 川普和普亭16日舉行赫爾辛基峰會

2018-06-28 20:30

打群架式的印尼選舉 佐科威連任路隻手難撐

2018-06-28 19:19

墨西哥大選 左派候選人民調遙遙領先

2018-06-28 18:27

土耳其擬購俄製防空系統 美嗆：將阻F-35交貨

2018-06-28 18:25

航空業改台灣名稱爭議 傳中國拒絕與美談判

2018-06-28 18:11

影／搶披薩店飯碗 法國新創公司推廚師機器人

2018-06-28 17:58

美國防部長訪南韓 保證美駐軍人數不變

2018-06-28 17:26

美國和南韓防長會談：應維持對北韓制裁

2018-06-28 17:15

一架包機孟買墜機 傷亡人數不明

2018-06-28 16:47

肯亞首都市場嚴重火災 15死逾50傷

2018-06-28 16:15

裙子短過膝罰台幣140！北韓改革開放攏是假

2018-06-28 15:56

歐盟高峰會將召開 移民爭議難過關

2018-06-28 15:04

德軍艦飛彈未射就爆炸 甲板一團火球

2018-06-28 14:54

美軍火速支援！消失第5日，泰國失蹤的洞穴少年團

2018-06-28 14:34

墨西哥這城市暴力頻傳 警察卻沒槍 配彈弓值勤

2018-06-28 14:19

希將簽協議 助德遣返申請庇護者

2018-06-28 13:58

不分男女 法擬恢復義務役

2018-06-28 13:55

鼓勵偷拍性侵 南韓「情色報復」網站負責人遭逮

2018-06-28 13:46

日探測器飛3億km 抵達小行星「龍宮」

2018-06-28 13:44

超額分配物資觸怒金正恩 北韓軍官遭處死

2018-06-28 13:43

涉逃稅4450萬 大韓航空會長應訊

2018-06-28 13:39

太聰明太成功？蒙古首都女性難在29歲前找到適配對象

2018-06-28 12:27

日本大阪強震 凸顯看不見的受災者

2018-06-28 12:20

梅克爾政治危機靠齊普拉斯解？希臘願接受遺返難民

2018-06-28 12:09

大韓航空會長涉逃稅 現身檢察廳接受問話

2018-06-28 11:35

法國擬恢復國民義務役 為期1-12個月

2018-06-28 10:48

這裡的警察沒有槍 市長發放彈弓和石頭

2018-06-28 10:06
看更多

熱門文章

一樁20年的懸案 因她看到好友亡靈而抓出兇手

2018-06-28 14:21

砍男友女醫科生因「前途無量」被輕判 2年後改名爽住豪宅

2018-06-28 16:59

亞太最佳大學排名 台灣31校上榜

2018-06-28 09:25

太空有「龍宮」熱得像火山？3年飛32億公里 解謎全靠它

2018-06-28 10:00

確定是不同人？ 南韓小姐選美遭酸：醫美整形大展

2018-06-28 14:52

超額分配物資觸怒金正恩 北韓軍官遭處死

2018-06-28 13:43

專利大戰落幕 蘋果三星達和解

2018-06-28 06:32

德軍艦飛彈未射就爆炸 甲板一團火球

2018-06-28 14:54

陸人世足場外髒話羞辱日女球迷 遭批沒球踢卻愛搶戲

2018-06-28 10:28

找業餘美術師修復文物 中世紀畫像被拉皮成「粉紅少年」

2018-06-28 10:38

鴻海威州投資風光動土 5大亮點搶先看

2018-06-28 20:45

經濟解析／人民幣貶貶不休 恐對全球金融市場發動逆襲

2018-06-28 18:58

川普與郭台銘再度同台 郭：要把工作搬回美國

2018-06-29 03:53

泰國洞穴失蹤13人仍未尋獲 總理將親訪現場

2018-06-28 22:35

執行長緋聞爆完 英特爾再傳流失蘋果訂單

2018-06-28 13:05

美對中投資科技業立場難判 美股由紅翻黑

2018-06-28 07:42

影／6歲學畫、8歲出師 奈國繪畫神童要向大師看齊

2018-06-28 18:19

川普出席富士康威州廠動土典禮 民團將抗議

2018-06-28 12:00

傳美尋求和中談台灣標示爭議 美航空業觀望

2018-06-28 21:09

這裡的警察沒有槍 市長發放彈弓和石頭

2018-06-28 10:06

忍者龜計畫？ 美軍砸170億訓練地下作戰

2018-06-28 18:26

白宮顧問一席話 全球股挫

2018-06-29 00:29

太聰明太成功？蒙古首都女性難在29歲前找到適配對象

2018-06-28 12:27

影／《貼背戰》翻版！美女子千里飛英抓友當鬼

2018-06-28 16:22

對陸資限制讓步？川普球丟國會

2018-06-28 13:56

迎富士康 威州當地兩樣情

2018-06-28 11:42

被耍了？北韓升級寧邊核設施 專家：等平壤指令才去核

2018-06-28 13:46

美俄宣布 川普和普亭16日舉行赫爾辛基峰會

2018-06-28 20:30

台股ADR全倒 台積電跌2.6% 日月光重挫2.8%

2018-06-28 07:47

梅克爾政治危機靠齊普拉斯解？希臘願接受遺返難民

2018-06-28 12:09

郭董威州建廠 川普親自出席並致詞

2018-06-28 23:29

川普將參加鴻海威州廠動土 威州獎勵也加碼近10億美元

2018-06-28 20:39

航空業改台灣名稱爭議 中國拒美談判要求

2018-06-28 17:55

日本大阪強震 凸顯看不見的受災者

2018-06-28 12:20

經濟解析／人民幣貶值引爆疑慮 貿易戰恐成匯率戰？

2018-06-28 19:07

26國現金、1.2萬件珠寶…納吉家抄出2.7億資產

2018-06-28 15:03

LINE年會重視海外市場 台灣總座首度上台

2018-06-28 15:01

迪士尼收購21世紀福斯 通過反壟斷審查

2018-06-28 08:40

墨西哥某市警察武器遭沒收 改配彈弓石塊值勤

2018-06-28 20:11

裙子短過膝罰台幣140！北韓改革開放攏是假

2018-06-28 15:56
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top