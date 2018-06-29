馬里蘭州報社辦公室驚爆槍擊案 傳數人喪生

2018-06-29 04:03 中央社 華盛頓28日綜合外電報導



美國馬里蘭州首府安納波利斯市（Annapolis）一家日報的辦公室今天驚傳槍擊事件，據報導有數人喪生。

安納波利斯市位於首都華盛頓東方約1小時車程，當地的ABC7新聞台報導，警方表示，「首都報」（Capital Gazette）的槍擊事件有「數人喪命」。

法新社報導，警方人員告訴福斯新聞頻道（FoxNews），有一名嫌犯被捕。

英國「每日郵報」報導，警方人員透露，這起槍擊事件造成4死20傷，但尚未獲得證實。