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密謀攻擊穆斯林 法起訴10名疑極右翼分子

2018-06-28 23:22中央社 巴黎28日綜合外電報導

司法消息人士今天表示，法國當局起訴10名疑似極右翼分子，這些人與密謀攻擊穆斯林有關聯。

這9名男子和1名女子年齡介於32到69歲，23日在法國各地的突襲行動中被捕。

消息人士說，這些人昨天傍晚出庭，被控「恐怖主義刑事共謀罪」。

當中數人另被控違反槍械法，以及製造或持有爆炸裝置。

警方認為，這10人與少有人知的團體作戰武力行動（Action des Forces Operationnelles）有關聯，這個團體呼籲法國人對抗穆斯林或他們口中的「國內敵人」。

法國穆斯林爆炸
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