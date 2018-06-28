傳日本真子公主男友將留美 婚事受關注

2018-06-28 23:09 中央社 東京28日專電



日本皇室真子公主原訂今年11月初與大學同學小室圭結婚，但2月初宣布婚事延期。今天傳出，小室8月將赴美國留學3年。

日本「朝日新聞」與「共同社」報導，26歲的真子公主是日皇明仁的次子秋篠宮家的長女，真子公主和同齡的小室去年9月內定將結婚，但今年2月突然以「沒時間做充分的準備」為由，將婚事延到2020年。之後並未對外說明具體的時程。

報導說，為了在美國取得律師執照，小室今年春天已向他工作的法律事務所申請想去美國。在美國要唸的法律學校也已確定。

共同社引述相關人士表示，真子公主與小室兩人結婚的意願沒變，留美以後的生活等事情，也是與真子公主商量後決定。

小室目前是東京一家法律事務所的助手，是輔佐律師的事務人員，因為英文能力好，被賦予翻譯文件的任務。小室留美後，仍隸屬於這家法律事務所，2021年返國後，再回這家法律事務所工作。

去年12月以後，有八卦週刊報導，小室圭隱瞞生母欠債的事，因此真子公主和小室圭並非婚禮延期，而是「分階段分手」。

今年5月25日，掌管皇室的宮內廳表示，對於週刊對明仁次子秋篠宮家長女真子的一連串報導，明仁和皇后美智子感到很震驚、心痛。