近獨裁者遠民主盟友 川普外交路線受質疑

2018-06-28 21:49 中央社 華盛頓28日專電



美國總統川普將於7月中會晤俄羅斯總統蒲亭，這是繼北韓領袖金正恩後，川普再次與獨裁國領袖見面。相形之下，川普與七大工業國集團領袖撕破臉，令人擔憂他的外交方針。

在白宮國家安全顧問波頓（John Bolton）風塵僕僕趕往俄羅斯與蒲亭（Vladimir Putin）會商後，白宮與克里姆林宮今天同步宣布，川普與蒲亭將於7月16日在芬蘭赫爾辛基舉行高峰會。

這不是第一位美國總統與俄羅斯元首會晤，但正當美國國內針對俄羅斯干預2016年美國總統大選的調查仍在進行之際，川普卻努力改善與俄羅斯的關係，引來輿論抨擊。

川普與蒲亭的會晤，也讓美國的歐洲盟友憂慮。

川蒲會召開之前，川普會先出席北大西洋公約組織（NATO）於7月11至12日在比利時布魯塞爾召開的高峰會，隨後也會轉往英國訪問，但歐洲聯盟（EU）指控俄羅斯入侵克里米亞等地區，以及公然在他國境內毒殺間諜造成區域緊張，川普選擇與蒲亭往來，讓歐盟擔憂美國的外交政策是否轉向。

本月上旬，在加拿大召開的七大工業國集團（G7）高峰會上，德國政府發出的一張各國領袖開會的照片，引爆國際熱烈討論，這張照片反映了美國與傳統民主盟友間的關係似乎正在質變。

七大工業國集團峰會上，川普由於發動貿易戰遭到盟邦圍剿，他還公開抨擊加拿大總理杜魯道（JustinTrudeau）「背後插刀」，並要求美國代表團不要為聯合公報背書。

除了蒲亭、金正恩，川普也與另一個獨裁國領袖、中國國家主席習近平關係友好。川普多次和習近平會晤，常觸及中國議題，川普也言必稱習近平是知心好友。

川普上任一年多，積極與獨裁國領袖改善關係，也因為貿易等議題與傳統民主友邦鬧翻，美國傳統外交方向因為川普而改變，損及美國誠信。