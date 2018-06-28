親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
美挑起貿易戰
朝鮮半島風雲
國際焦點
世界萬象
奇聞不要看
全球財經
美國新聞
轉角國際

勞工幾歲才能領減額年金？ 一張表告訴你

近獨裁者遠民主盟友 川普外交路線受質疑

2018-06-28 21:49中央社 華盛頓28日專電

美國總統川普將於7月中會晤俄羅斯總統蒲亭，這是繼北韓領袖金正恩後，川普再次與獨裁國領袖見面。相形之下，川普與七大工業國集團領袖撕破臉，令人擔憂他的外交方針。

在白宮國家安全顧問波頓（John Bolton）風塵僕僕趕往俄羅斯與蒲亭（Vladimir Putin）會商後，白宮與克里姆林宮今天同步宣布，川普與蒲亭將於7月16日在芬蘭赫爾辛基舉行高峰會。

這不是第一位美國總統與俄羅斯元首會晤，但正當美國國內針對俄羅斯干預2016年美國總統大選的調查仍在進行之際，川普卻努力改善與俄羅斯的關係，引來輿論抨擊。

川普與蒲亭的會晤，也讓美國的歐洲盟友憂慮。

川蒲會召開之前，川普會先出席北大西洋公約組織（NATO）於7月11至12日在比利時布魯塞爾召開的高峰會，隨後也會轉往英國訪問，但歐洲聯盟（EU）指控俄羅斯入侵克里米亞等地區，以及公然在他國境內毒殺間諜造成區域緊張，川普選擇與蒲亭往來，讓歐盟擔憂美國的外交政策是否轉向。

本月上旬，在加拿大召開的七大工業國集團（G7）高峰會上，德國政府發出的一張各國領袖開會的照片，引爆國際熱烈討論，這張照片反映了美國與傳統民主盟友間的關係似乎正在質變。

七大工業國集團峰會上，川普由於發動貿易戰遭到盟邦圍剿，他還公開抨擊加拿大總理杜魯道（JustinTrudeau）「背後插刀」，並要求美國代表團不要為聯合公報背書。

除了蒲亭、金正恩，川普也與另一個獨裁國領袖、中國國家主席習近平關係友好。川普多次和習近平會晤，常觸及中國議題，川普也言必稱習近平是知心好友。

川普上任一年多，積極與獨裁國領袖改善關係，也因為貿易等議題與傳統民主友邦鬧翻，美國傳統外交方向因為川普而改變，損及美國誠信。

圖為美國總統川普（右）和俄國總統普亭（左）2017年7月曾在漢堡G20峰會場邊會...
圖為美國總統川普（右）和俄國總統普亭（左）2017年7月曾在漢堡G20峰會場邊會面。 法新社
分享

川普俄羅斯蒲亭
不愛讀書不是你的錯，幾米帶你用繪本找答案！

相關新聞

美俄宣布 川普和普亭16日舉行赫爾辛基峰會

2018-06-28 20:30

美軍火速支援！消失第5日，泰國失蹤的洞穴少年團

2018-06-28 14:34

大屠殺法激怒以色列 波蘭刪去爭議罰則

2018-06-28 22:17

歷史性中東行最後一天 威廉王子訪問耶路撒冷

2018-06-28 22:17

容OPCW追查化武攻擊主謀 俄抗議超出權限

2018-06-28 21:49

傳美尋求和中談台灣標示爭議 美航空業觀望

2018-06-28 21:09

韓美商定 為儘快移交作戰指揮權加強合作

2018-06-28 21:06

金正男毒殺案 大馬檢方：不是惡作劇

2018-06-28 21:06

打群架式的印尼選舉 佐科威連任路隻手難撐

2018-06-28 19:19

墨西哥大選 左派候選人民調遙遙領先

2018-06-28 18:27

土耳其擬購俄製防空系統 美嗆：將阻F-35交貨

2018-06-28 18:25

航空業改台灣名稱爭議 傳中國拒絕與美談判

2018-06-28 18:11

影／搶披薩店飯碗 法國新創公司推廚師機器人

2018-06-28 17:58

美國防部長訪南韓 保證美駐軍人數不變

2018-06-28 17:26

美國和南韓防長會談：應維持對北韓制裁

2018-06-28 17:15

一架包機孟買墜機 傷亡人數不明

2018-06-28 16:47

肯亞首都市場嚴重火災 15死逾50傷

2018-06-28 16:15

裙子短過膝罰台幣140！北韓改革開放攏是假

2018-06-28 15:56

歐盟高峰會將召開 移民爭議難過關

2018-06-28 15:04

德軍艦飛彈未射就爆炸 甲板一團火球

2018-06-28 14:54

墨西哥這城市暴力頻傳 警察卻沒槍 配彈弓值勤

2018-06-28 14:19

希將簽協議 助德遣返申請庇護者

2018-06-28 13:58

不分男女 法擬恢復義務役

2018-06-28 13:55

鼓勵偷拍性侵 南韓「情色報復」網站負責人遭逮

2018-06-28 13:46

日探測器飛3億km 抵達小行星「龍宮」

2018-06-28 13:44

超額分配物資觸怒金正恩 北韓軍官遭處死

2018-06-28 13:43

涉逃稅4450萬 大韓航空會長應訊

2018-06-28 13:39

太聰明太成功？蒙古首都女性難在29歲前找到適配對象

2018-06-28 12:27

日本大阪強震 凸顯看不見的受災者

2018-06-28 12:20

梅克爾政治危機靠齊普拉斯解？希臘願接受遺返難民

2018-06-28 12:09

大韓航空會長涉逃稅 現身檢察廳接受問話

2018-06-28 11:35

法國擬恢復國民義務役 為期1-12個月

2018-06-28 10:48

這裡的警察沒有槍 市長發放彈弓和石頭

2018-06-28 10:06

梅克爾百日危機：鬥垮德國秩序的歐洲陰謀？

2018-06-28 09:23

普亭接見波頓稱 邁出改善關係第一步

2018-06-28 03:40

2017年全球消失林地面積 大小如義大利

2018-06-28 00:59

英威廉王子晤巴勒斯坦主席 盼中東永久和平

2018-06-28 00:03

CNN：「普普會」以在芬蘭赫爾辛基召開為首選

2018-06-27 23:56

「雙普會」確定舉行！ 美俄28日將聯合宣布時間地點

2018-06-27 23:32
看更多

熱門文章

一樁20年的懸案 因她看到好友亡靈而抓出兇手

2018-06-28 14:21

砍男友女醫科生因「前途無量」被輕判 2年後改名爽住豪宅

2018-06-28 16:59

亞太最佳大學排名 台灣31校上榜

2018-06-28 09:25

太空有「龍宮」熱得像火山？3年飛32億公里 解謎全靠它

2018-06-28 10:00

德爆離奇連續死亡案！他對同事下毒 疑18年殺21人

2018-06-28 03:21

限制陸企投資 川普態度軟化

2018-06-28 00:15

確定是不同人？ 南韓小姐選美遭酸：醫美整形大展

2018-06-28 14:52

超額分配物資觸怒金正恩 北韓軍官遭處死

2018-06-28 13:43

專利大戰落幕 蘋果三星達和解

2018-06-28 06:32

德軍艦飛彈未射就爆炸 甲板一團火球

2018-06-28 14:54

陸人世足場外髒話羞辱日女球迷 遭批沒球踢卻愛搶戲

2018-06-28 10:28

美國喊孤立伊朗 國際油價大漲

2018-06-28 00:24

找業餘美術師修復文物 中世紀畫像被拉皮成「粉紅少年」

2018-06-28 10:38

移民改革法案 美眾院闖關失敗

2018-06-28 05:50

克魯曼評貿易戰：關稅增4成、全球貿易劇減致世界更窮

2018-06-27 23:15

影／機車族夏天救星！印度公司推出安全帽外掛冷氣

2018-06-27 17:42

打人的喊救人！ 美貿易代表痛批歐盟搞報復

2018-06-27 23:55

美對中投資科技業立場難判 美股由紅翻黑

2018-06-28 07:42

經濟解析／人民幣貶貶不休 恐對全球金融市場發動逆襲

2018-06-28 18:58

中立大法官退休 川普有望形塑最高法院

2018-06-28 05:53

執行長緋聞爆完 英特爾再傳流失蘋果訂單

2018-06-28 13:05

鴻海威州投資風光動土 5大亮點搶先看

2018-06-28 20:45

貿易戰憂心重燃 美股跌

2018-06-28 05:54

蘋果共同創辦人沃茲尼克：區塊鏈恐成泡沫

2018-06-27 22:51

這裡的警察沒有槍 市長發放彈弓和石頭

2018-06-28 10:06

川普出席富士康威州廠動土典禮 民團將抗議

2018-06-28 12:00

太聰明太成功？蒙古首都女性難在29歲前找到適配對象

2018-06-28 12:27

道瓊指數早盤漲逾210點 貿易緊張減緩+能源股勁揚

2018-06-27 22:19

隼鳥2號任務領軍人：站在未曾踏足太空探測的入口

2018-06-27 23:12

「雙普會」確定舉行！ 美俄28日將聯合宣布時間地點

2018-06-27 23:32

忍者龜計畫？ 美軍砸170億訓練地下作戰

2018-06-28 18:26

民主黨紐約市初選爆冷／28歲政治黑馬 仍在還學貸

2018-06-28 00:13

紐約市初選 民主黨菜鳥扳倒老將

2018-06-28 00:10

迎富士康 威州當地兩樣情

2018-06-28 11:42

台股ADR全倒 台積電跌2.6% 日月光重挫2.8%

2018-06-28 07:47

影／6歲學畫、8歲出師 奈國繪畫神童要向大師看齊

2018-06-28 18:19

梅克爾政治危機靠齊普拉斯解？希臘願接受遺返難民

2018-06-28 12:09

被耍了？北韓升級寧邊核設施 專家：等平壤指令才去核

2018-06-28 13:46

對陸資限制讓步？川普球丟國會

2018-06-28 13:56

日本大阪強震 凸顯看不見的受災者

2018-06-28 12:20
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top