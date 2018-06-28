墨西哥大選 左派候選人民調遙遙領先

2018-06-28 18:27 中央社 墨西哥市27日綜合外電報導



墨西哥7月1日將舉行歷史性選舉。早就受夠了貪腐和暴力猖獗的選民，看起來將會懲罰體制內政治人物，讓左派候選人羅培茲入主總統府。

法新社報導，羅培茲（Andres Manuel LopezObrador）以超過20個百分點的民調差距遙遙領先。由於民怨沸騰，全球越來越多反體制候選人橫掃大選取得執政。在這股趨勢之下，說話刻薄、一頭銀髮的羅培茲，大有成為其中之一的態勢。

當地普遍存在貪腐和駭人聽聞的暴力事件，令墨西哥人群情激憤，去年就發生創紀錄的2萬5000起謀殺案。勢力龐大的當地販毒集團恣意濫殺，使得這項紀錄出現今年再被打破的態勢。

儘管目前執政的革命制度黨（PRI）和保守派國家行動黨（PAN）已輪流統治墨西哥長達將近一個世紀，兩黨卻遭許多選民鄙視。

而即使64歲前墨西哥市市長羅培茲對於自己的承諾將會帶來什麼改變含糊其辭，他稱兩黨同屬一模一樣「黑手黨勢力」的說法，倒是引起許多人共鳴。

羅培茲今天在競選活動結束時告訴支持者：「過去30年實施的政策沒有奏效，經濟甚至沒有成長。」

「有增長的是貪腐、貧窮、犯罪和暴力。這正是我們為何要把他們的政策送進歷史的垃圾堆。」