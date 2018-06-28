歐盟高峰會將召開 移民爭議難過關

2018-06-28 15:04 台灣醒報 記者譚有勝╱台北報導



義大利、希臘等前線國家認為，各國都應設立移民配額、成立非洲庇護中心；奧地利、匈牙利等新成員國則否決歐解決移民措施的提案。(photo by Wikimedia) 分享 facebook

歐盟高峰會議即將在28日展開，移民危機將成為討論的焦點。但歐盟各國對如何處理移民危機仍有不同的看法，義大利、希臘等前線國家認為，各國都應設立移民配額、成立非洲庇護中心；奧地利、匈牙利等新成員國則否決歐解決移民措施的提案。外媒《BBC》指出，歐洲移民危機不但凸顯歐盟脆弱的關係，若沒辦法解決移民危機，更有瓦解歐盟的風險。

移民危機成焦點

根據《半島電視台》報導，歐盟28國領導人將於28-29日在布魯塞爾舉行歐盟高峰會議，移民危機、北非庇護中心、安全與經濟等都將成為討論的焦點，但歐盟各國對如何處理移民問題仍有相當大的歧見。

都柏林條約規定，移民可在第一次抵達的國家申請庇護權，但因各國承擔移民責任不一，導致移民危機成了歐盟分裂的導火線。米蘭國際研究所研究員托雷利指出，移民危機再次凸顯歐盟弱點，當合作項目與國家利益產生衝突時，歐盟關係便會產生分裂。移民危機事關人道主義，優先度應高於國內失業、社會不平等問題，但移民問題已變得政治化。

國際移民組織統計指出，2018年初至於，已有43000人移民坐船進入歐盟國家，其中有16000人抵達義大利，其次是西班牙、希臘和賽普勒斯。但因航行環境風險大，也有1000人還未抵達歐洲前便死於地中海。聯合國移民署指出，今年預計有80000移民到達歐盟，但人數僅為2017年的一半，顯見歐盟接收移民的比例已大幅降低。

歐盟各國不同調

據《BBC》分析，歐盟委員會主席榮克指出，歐盟的裂縫愈加擴大，移民的危機更使歐盟南北國家產生極大分歧。義大利和希臘因承受極大的移民責任而感到憤恨，北方的國家則譴責南方國家沒有加強地中海邊界的巡邏，讓移民進入北方包括德國、奧地利、瑞典等國。

同時，中歐、東歐等較新的成員國也不願承擔責任，更不願團結一致。當義大利和德國提出移民配額時，新的成員國堅決拒絕設立配額。舉例來說，匈牙利總理奧班、奧地利總理庫爾茨等強硬派領袖，將解決移民危機為其重中之重的施政方向，否決歐盟過去要求各國承擔移民責任的措施。

德國內外挑戰多

移民問題不但在國與國之間產生分裂，歐盟國家內部也因移民問題陷入僵局，最典型的例子便是德國。梅克爾因移民開放政策引發內閣分裂，德國內政部長，同時也是基社黨黨員之一的錫霍佛對其發出最後通牒，歐盟必須提出方案阻止非法移民進入德國，否則他將會強制關閉德國邊界。若德國關閉邊界引發骨牌效應，恐怕將重創歐盟經濟。

雖然歐盟各國近日提出成立移民識別中心，以區分經濟移民和庇護移民，讓真正需要庇護的移民可以轉移到歐洲，遣返為了更好的經濟生活的移民，甚至計劃在移民原籍國成立第三接收站，但若要在數千英里的海岸線成立邊防部隊，杜絕非法移民進入歐洲，且還要尼日、查德等非洲低度開發的國家承擔移民責任，恐怕只是天方夜譚。

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