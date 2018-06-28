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太空有「龍宮」熱得像火山？3年飛32億公里 解謎全靠它

這裡的警察沒有槍 市長發放彈弓和石頭

2018-06-28 10:06聯合報 記者郭宣含╱即時報導

墨西哥維拉克魯斯州政府認為阿爾瓦拉多市警力不適任，收回大部分員警配槍，阿爾瓦拉多市長於是發放彈弓和石頭給員警，以象徵性行動抗議。

英國衛報報導，墨西哥灣濱海城市阿爾瓦拉多警局內共130名警察，只有30人通過操作測驗適任警察工作。該結果促使維拉克魯斯州公共秘書室決定解除當地警察武力。

阿爾瓦拉多市長羅薩斯（Bogar Ruiz Rosas）表示，多數警員都是新人，預定在州警察學院開始接受訓練。墨西哥媒體拍下市長將彈弓和多袋小石頭交給該市警察，象徵當地的抗議。

羅薩斯表示，解除阿爾瓦拉多警察的武器是選舉前的政治報復。墨西哥7月1日將舉行國家和州政府的選舉。

羅薩斯在典禮中把彈弓和石頭交給警察時表示：「這（州政府措施）只能解讀為政治手段，而我們必須準備以專業態度工作。」

維拉克魯斯州州長尤尼斯（Miguel Angel Yunes Linares）屬於對手政營，他的兒子打算競選接棒。尤尼斯告訴記者，該州安全主管單位會沒收阿爾瓦拉多警察武器，是因為他們未通過檢驗。

維拉克魯斯州過去十年發生許多可怕事件，包括許多人「被消失」、發現數百具遺體的亂葬崗和至少20名記者遭謀殺。

網路媒體報導，羅薩斯發放彈弓和石頭給警察的典禮場所，就在一個發現47顆頭顱的亂葬崗附近。

墨西哥警力整頓相當困難，分析師認為，政治人物寧願把安全問題交給軍隊，而非投資在地方執法人員。

阿爾瓦拉多市長羅薩斯在警察面前示範彈弓使用方式。取自阿爾瓦拉多市政府
阿爾瓦拉多市長羅薩斯在警察面前示範彈弓使用方式。取自阿爾瓦拉多市政府
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警察墨西哥
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