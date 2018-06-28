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法籍前聖戰士供稱 IS訓練兒童攻擊歐洲

2018-06-28 10:08中央社 巴黎28日專電

根據一名曾參與極端組織伊斯蘭國（IS）活動的法國男子供詞，伊斯蘭國可能在進行一項訓練兒童到歐洲發動自殺攻擊的長期計畫。

法國世界報（Le Monde）報導，曾任「聖戰士」的傑夫瓦（Jonathan Geffroy）在拘留期間供稱，伊斯蘭國可能有計畫地訓練孩子在歐洲發動攻擊，尤其是針對法國。

報導說明，傑夫瓦去年打算帶著妻兒逃離敘利亞，結果被土耳其當局逮捕並送回法國，以涉嫌「具犯罪性目的協同恐怖份子」罪名受審，他已表達與法國當局合作的意願。

他供稱，伊斯蘭國想要招募在敘利亞長大的兒童，訓練並指導他們在歐洲發動攻擊。

報導指出，法國當局不是沒想過會有這種策略，西方國家的反恐單位很早以前就擔心會出現「哈里發幼獅」（lionceaux du califat），意指伊斯蘭極端份子的童兵，但這是第一次聽到相關份子親口敘述細節。

傑夫瓦說，就他所知，未來的外部行動會由在極端基地長大的孩子執行，他們過了青春期後，會被送到西方國家，送到歐洲、法國，去執行自殺攻擊。

他還說，這是一個長期計畫，因為伊斯蘭國希望這些孩子的面容隨著長大而改變，西方國家的情報單位將無法鎖定或認出他們。

報導提到，傑夫瓦供稱，他逃離敘利亞時，這項計畫已經開始進行，但法國調查人員無法核實他的供詞。此外，在反恐盟軍進攻下，伊斯蘭國去年10月在敘利亞的大本營拉卡（Raqqa）潰敗，也可能拖延這項計畫。

LCI電視台引述法國國內情報總局（DGSI）的消息表示，目前可能有超過30名法籍未成年人具體參與過伊斯蘭國的活動。

這些在伊斯蘭國勢力範圍長大的孩子，很多是歐洲人前往敘利亞加入伊斯蘭國期間，在當地生下來；也有些是還年幼時，就被父親或母親帶去加入極端組織。

近年陸續有一些自稱後悔參與極端組織的法國人帶著孩子返國。RTL廣播電台報導，這些孩子大多不滿6歲，父母入境法國就被拘留，孩子則被送到寄養中心或接待家庭，但若超過13歲，就可能有參戰經驗，要被監禁。

針對這些孩子，當局無不密切追蹤，評估他們所受的影響和創傷。

伊斯蘭國法國敘利亞
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