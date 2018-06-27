CNN：「普普會」以在芬蘭赫爾辛基召開為首選

2018-06-27 23:56 聯合報 記者 聯合報 記者 王麗娟 ╱即時報導



美國有線電視新聞網報導，美俄雙方將在28日聯合宣布美國總統川普與俄羅斯總統普亭舉行高峰會的細節，目前峰會地點仍以第三國芬蘭首都赫爾辛基最有可能。

有關「普普會」召開日期，熟悉這項峰會的兩名消息人士26日指出，可能是7月10，也就是川普展開其他歐洲行之前。